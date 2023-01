Le Wi-Fi 6E limité aux seuls Apple iPhone 15 Pro ?

Le Wi-Fi 6E pourrait être réservé aux iPhone 15 Pro et Pro Max. Apple semble vouloir accentuer les différences fonctionnelles.

Les différences fonctionnelles entre les iPhone et iPhone Pro pourraient s’accentuer avec les modèles de 2023. Selon un document de fabrication obtenu par MacRumors, les iPhone 15 Pro et Pro Max bénéficieraient de la connectivité Wi-Fi 6E, tandis que les modèles plus abordables en seraient privés. Ce document, un schéma explicitant l’architecture des antennes dans la gamme iPhone 15, montre que les iPhone 15 et 15 Plus continueront d’utiliser le standard Wi-Fi 6.

Le Wi-Fi 6E pourrait être réservé aux iPhone 15 Pro et Pro Max

Certains des derniers appareils Apple en date, y compris les toutes récentes variantes avec puce M2 des Mac mini, MacBook Pro et iPad Pro, sont compatibles avec la connectivité Wi-Fi 6E, mais la firme de Cupertino n’a pas encore implémenté la fonction plus globalement. S’il devait effectivement y avoir un routeur Wi-Fi 6E sur lequel l’appareil pourrait se connecter, vous bénéficieriez de débits considérablement accrus et d’une latence bien moindre que le Wi-Fi 6. Cette omission potentielle du Wi-Fi 6E sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne devrait cependant pas impacter la majorité des utilisateurs étant donné que la plupart des maisons et des entreprises sont encore équipées en routeurs Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6.

Apple semble vouloir accentuer les différences fonctionnelles

Comme le précise MacRumors, par le passé, Apple ne restreignait pas l’accès à un nouveau standard de Wi-Fi aux seuls iPhone Pro. Avant la gamme iPhone 14, les différences entre les modèles Pro et les standard étaient des plus minimes, à moins que vous ayez un véritable intérêt pour la photographie. Cependant, l’année dernière, seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max étaient équipés de la nouvelle puce Apple A16 Bionic, du Dynamic Island et de l’écran ProMotion. Il apparaît aujourd’hui que la marque à la pomme tente de trouver encore de nouveaux moyens de différencier les modèles Pro des modèles plus basiques. Selon de précédents rapports, d’autres fonctionnalités pourraient être réservées aux iPhone 15 Pro et Pro Max, y compris la puce A16, un châssis en titane et davantage de RAM pour le multitâche.