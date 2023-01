Les puces Apple M2 Pro et M2 Max arrivent pour les MacBook Pro et Mac mini

Apple officialise ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max. Des puces intégrées dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le nouveau Mac mini, lui, a droit à la puce M2 ou M2 Pro.

Comme les rumeurs l’annonçaient, Apple a dévoilé ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max qui arriveront très bientôt dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces et les Mac mini. Ces nouveaux modèles sont jusqu’à 40 % plus rapides et avec une meilleure autonomie.

Apple officialise ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max

Le nouveau processeur d’entrée de gamme est le M2 Pro, avec 10 ou 12 cœurs CPU : 8 haut performances et 4 haute efficience, pour booster les performances jusqu’à 20 % par rapport au CPU 10 cœurs du M1 Pro. Le GPU, quant à lui, passe de 16 à 19 cœurs, pour des traitements plus rapides encore dans les apps de création de contenu comme Photoshop ou la compilation dans Xcode.

Selon Apple, la puce M2 Max est “la puce la plus puissante et la plus efficiente au monde pour un ordinateur portable pro.” Elle embarque 67 milliards de transistors (10 milliards de plus que la M1 Max) et 12 cœurs comme la M2 Pro, mais son GPU passe de 34 à 38 cœurs par rapport au M1 Max. Mieux encore, elle supporte jusqu’à 96 Go de mémoire rapide unifiée. Avec tout cela, Apple offre des vitesses de calcul en hausse de 30 % maximum par rapport à la puce M1 Max.

Outre ces cœurs supplémentaires et cette efficacité énergétique à la hausse, ces nouvelles puces disposent du Neural Engine 16 cœurs nouvelle génération, jusqu’à 40 % plus rapide. La M2 Pro a un nouveau moteur media avec des modes encodage et décodage vidéo H.264, HEVC et ProRes accéléré par le hardware, et la prise en charge de plusieurs flux vidéo ProRes 4K et 8K, le tout en utilisant très peu de puissance. La M2 Max vient doubler l’encodage vidéo et les moteurs ProRes, permettant de doubler les vitesses d’encodage et de lecture par rapport à la M2 Pro.

Des puces intégrées dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces reprennent le même design, mais avec des performances largement en hausse, et jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée sur le modèle M2 Max. Ainsi, le MacBook Pro M2 Pro propose un boost pouvant atteindre les 20 % en CPU et les 30 % pour le graphisme. Les versions M2 Max offrent un boost similaire par rapport aux MacBook Pro M1 Max de 2021.

L’un des plus grands avantages est l’autonomie. Ces nouveaux MacBook Pro peuvent tenir jusqu’à 22 heures – du jamais vu, selon Apple. Et le Wi-Fi 6E est de la partie. Un port HDMI compatible 8K jusqu’à 60 Hz ou 4K jusqu’à 240 Hz est aussi intégré. Comme auparavant, on trouve aussi trois ports Thunderbolt 4, un lecteur de cartes SDXC et la recharge MagSafe 3.

En ce qui concerne l’écran, c’est la même dalle Liquid Retina XDR que sur les modèles de 2021. Pour résumé, nous avons affaire là aux machines que les créateurs de contenu et autres utilisateurs très demandeurs en puissance attendent depuis le lancement des derniers modèles fin 2021. Ces nouveaux MacBook Pro sont d’ores-et-déjà disponibles en précommande : à partir de 2 399 € pour le MacBook Pro 14 pouces avec puce M2 Pro et 2 999 € pour le MacBook Pro 16 pouces avec puce M2 Pro. Les premières livraisons sont attendues pour le 24 janvier.

Le nouveau Mac mini, lui, a droit à la puce M2 ou M2 Pro

Ces puces sont aussi intégrées dans le nouveau Mac mini. Apple promet une énorme amélioration des traitements, tant pour le graphisme que l’intelligence artificielle, pour la création de contenu, le jeu vidéo, la musique et autre.

La version M2 est dotée de 24 Go de mémoire unifiée et 100 Go/S de bande-passante, pour un gain de vitesse pouvant atteindre les 50 % sur Photoshop, par exemple. La machine peut aussi “lire jusqu’à deux flux vidéo 8K ProRes 422 à 30 fps simultanément ou jusqu’à 12 flux 4K ProRes 422 à 30 fps”, toujours selon Apple.

La version M2 Pro, plus rapide, peut embarquer jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée, avec 200 Go/s de bande-passante. Cela permet des performances graphiques jusqu’à 2,5 fois plus rapides dans Affinity Photo, 4,2 fois plus rapide pour le transcodage ProRes dans Final Cut Pro et un jeu 2,8 fois plus rapide dans Resident Evil Village.

Comme les modèles précédents, on trouve aussi deux ports Thunderbolt 4 permettant de prendre en charge jusqu’à 2 écrans ou un seul écran 8K. Sont aussi intégrés deux ports USB-A, un port HDMI, un port gigabit Ethernet avec une option 10 Go et une prise jack compatible avec les casques haute impédance. Comme avec le MacBook Pro, le Wi-FI 6E et le Bluetooth 5.3 sont de la partie. Ce nouveau Mac mini démarre à 699 € pour le modèle M2 ou 1 549 € pour le modèle M2 Pro. Les précommandes sont ouvertes, les premières livraisons doivent arriver le 24 janvier.