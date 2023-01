Apple travaillerait (enfin ?) sur un MacBook Pro avec écran tactile

Apple travaillerait actuellement sur des MacBook avec écran tactile sans pour autant envisager une fusion entre iPadOS et macOS.

Apple serait actuellement au travail sur des MacBook dotés d’écran tactile. Bien que rien ne soit encore finalisé, les sources de Bloomberg expliquent que ces ordinateurs portables tactiles de la marque à la pomme pourraient arriver dans le courant de l’année 2025.

Pour une société qui ne cesse de clamer que le tactile est bien meilleur sur un appareil comme l’iPad, un MacBook tactile serait un grand changement, mais ne vous attendez pas non plus à de profondes modifications en termes de design. Ce supposé MacBook Pro avec écran tactile tournerait “probablement” sur macOS et disposerait d’un trackpad et d’un clavier standard. Mais, comme le font les portables et autres 2-en-1 Windows, il prendrait en charge les tapotements et les gestes sur l’écran. Selon le rapport, Apple pourrait étendre cette composante tactile à d’autres modèles dans le futur, mais la marque à la pomme n’aurait actuellement pas l’intention de combiner macOS et iPadOS. (Par peur que l’un cannibalise l’autre, très certainement.)

De plus, cet article de Bloomberg réitère sur le fait que la firme de Cupertino est en pleine transition quant aux écrans de ses Mac, passant à l’OLED dans sa gamme MacBook Pro. Les Mac actuels ont des dalles LCD tandis que les iPhone (excepté l’iPhone SE) et les Apple Watch utilisent des écrans OLED.

Apple avait introduit la Touch Bar en 2016 en tant que demi-mesure vers un tactile complet sur les MacBook. Cette bande au-dessus du clavier incluait des raccourcis système et in-app, des suggestions d’orthographe et autres entrées dynamiques plutôt bienvenues. Malheureusement, les développeurs et les clients les plus fidèles de la marque n’ont pas vraiment suivi, ce qui avait poussé Apple à la faire disparaître avec le redesign des MacBook Pro de 2021.

Steve Jobs avait souvent rappelé que le tactile n’avait pas sa place sur les Mac, mais ce ne serait pas la première fois que le géant américain va à l’encontre de la vision de son fondateur. Par exemple, il se moquait des gros iPhone, des petites tablettes et du stylet de l’iPad. Aujourd’hui, Apple vous vend des iPhone 14 Pro Max, des iPad mini et des Apple Pencil. Bien que la vision de Jobs soit encore très présente dans l’ADN de l’entreprise, le monde de l’informatique a beaucoup évolué depuis 2011.