LG Display dévoile des écrans OLED pouvant être pliés dans les deux sens

Lorsque nous avons commencé à voir les premiers concepts d’appareils avec écran pliable, il y a quelques années, nous étions plus intrigués que véritablement impressionnés. La plupart des prototypes ressemblaient vraiment à des expérimentations, souvent imposants et avec des écrans pliables qui semblaient très fragiles. Sans parler des pliures souvent (trop) visibles. La situation est bien différente aujourd’hui.

Fort heureusement, les technologies impliquées ont fait d’énormes progrès en quelques années. C’est particulièrement évident sur le stand de LG Display au CES 2023. L’entreprise y dévoile notamment deux nouveaux concepts d’écrans OLED pour le mobile ; un appareil de 17 pouces tablette/ordinateur portable et un appareil façon smartphone de 8 pouces, tous deux peuvent se plier dans les deux sens.

L’appareil de 17 pouces est loin d’être la première tablette avec écran pliable que nous voyons, mais LG Display affirme que celle-ci est “pratiquement dépourvue de pliure”. Et en y regardant de près, on constate effectivement que si la pliure n’est pas totalement invisible, il faut vraiment se concentrer dessus pour la voir lorsque l’écran est à plat. Et il n’y a aucune disparité physique comme l’on peut en voir sur les écrans pliables des smartphones existants. De plus, LG explique que son écran peut encaisser 50 000 pliures, ce qui devrait permettre de la faire durer dans le temps.

L’autre concept est baptisé par LG Display “360° Foldable OLED”, c’est un écran de 8 pouces qui ressemble beaucoup à celui du Samsung Galaxy Fold, mais qui offre la particularité de se plier dans les deux directions. Aussi, en plus de se plier pour le “refermer”, il est possible de le plier pour l’ouvrir complètement, vers l’extérieur, avec les deux moitiés de l’écran offrant une forme de tente.

LG Display explique que ces facultés “360°” pourraient permettre à un éventuel appareil d’être utilisé dans des modes différents. Bien évidemment, cela dépendra aussi des fabricants et des développeurs, qui décideront de tirer profit de cette fonctionnalité ou non, mais il est intéressant de réfléchir aux scénarios qui pourraient nous faire utiliser un smartphone avec un écran plié dans l’autre direction.

Bien sûr, un pliage dans les deux sens nécessite aussi un écran plus résistant et LG affirme y être aussi parvenu. Selon l’entreprise, cette pliure à 360° peut encaisser 200 000 pliages et est plus fort que des appareils avec écran pliable comparables actuellement sur le marché. Impossible, à ce stade, de savoir si des entreprises du secteur comme Samsung se lanceront sur le segment des écrans pliables dans les deux sens, mais LG Display montre ici que la chose est, en tous les cas, possible. À suivre !