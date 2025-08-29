Gallery+ : l’art numérique à domicile selon LG

Avec Gallery+, les téléviseurs OLED de LG deviennent de véritables cadres pour chefs-d’œuvre et photographies.

Tl;dr LG lance Gallery+, un service qui transforme les téléviseurs en galeries d’art numériques à domicile.

Le catalogue propose des chefs-d’œuvre célèbres et des contenus inspirés de franchises vidéoludiques, avec des options gratuites et premium.

Gallery+ sera progressivement disponible sur les modèles 2025 et les générations précédentes, dans près de 150 pays via webOS 25.

LG s’invite enfin dans l’art numérique à domicile

Après des années à observer la montée en puissance des écrans transformés en véritables galeries d’art, LG dévoile son propre service : Gallery+. Inspiré par le succès fulgurant du Samsung Art Store, ce nouveau catalogue ambitionne de métamorphoser les salons en musées connectés, où chefs-d’œuvre et photographies défilent au rythme des envies.

Un marché déjà bien occupé… et convoité

Depuis la sortie du désormais célèbre The Frame par Samsung en 2017, l’engouement pour les téléviseurs qui s’effacent derrière des toiles iconiques n’a cessé de croître. D’autres constructeurs, comme Hisense ou TCL, ont emboîté le pas, chacun proposant leur propre vision d’un écran-cadre élégant. Pendant ce temps, LG, réputée pour ses séries OLED – notamment la très prisée C-series –, s’était concentrée sur la performance visuelle plutôt que sur l’aspect décoratif.

Gallery+ : une galerie mondiale dans votre salon

La nouveauté avec Gallery+, c’est l’accès à une large sélection d’œuvres et de photos remarquables. Le catalogue promet aussi bien des peintures mondialement reconnues, telles que le Bathers at Asnières de Georges Seurat ou le Wheatfield with Cypresses de Vincent van Gogh, que des panoramas issus de franchises vidéoludiques populaires comme Assassin’s Creed ou Rainbow Six. L’offre sera régulièrement enrichie, chaque mois apportant son lot de nouvelles œuvres.

Pour ceux qui aiment explorer sans se ruiner, une édition « light » gratuite donnera un avant-goût soigné du service. Mais c’est l’abonnement premium qui ouvre véritablement les portes d’une collection dépassant les 4000 œuvres. Aucune précision sur le tarif pour l’instant.

Mise à disposition progressive et compatibilité élargie

L’arrivée de Gallery+ ne concernera pas uniquement les nouveaux modèles. D’abord déployé sur la gamme TV 2025 – dont les fameux LG G5 OLED et C5 OLED –, le service sera progressivement accessible aux précédentes générations via le programme webOS ReNew. À terme, ce sont près de 150 pays qui devraient pouvoir profiter de cette expérience enrichie dès que la mise à jour webOS 25 sera disponible.

Pour résumer l’essentiel :

Nouveau service Gallery+ de LG.

Sélection gratuite limitée ; abonnement pour accès intégral.

Lancement mondial prévu sur anciennes et nouvelles TV compatibles.

Avec cette initiative, il semble que le pari est lancé : celui de rendre chaque foyer un peu plus artistique… et un peu moins monotone.