LG actualise ses TV avec webOS 25 et des fonctions pratiques pour l’utilisateur

webOS 25 s’inscrit dans la logique d’amélioration continue de LG pour ses téléviseurs.

Tl;dr LG déploie progressivement la mise à jour webOS 25 pour ses téléviseurs des gammes 2022 à 2024, avec possibilité d’installation via clé USB.

Cette version apporte le support 1440p à 120 Hz, de nouvelles fonctionnalités d’IA, un hub domotique repensé et des ajustements pratiques de l’interface.

Certains utilisateurs signalent des crashs de lecteurs multimédias, mais des correctifs pourraient être déployés pour résoudre ces bugs.

Déploiement mondial et modalités d’installation

La marque sud-coréenne LG amorce une nouvelle étape dans l’évolution de ses téléviseurs en lançant la mise à jour tant attendue vers webOS 25. Conformément à son engagement via le programme webOS Re:New, l’entreprise sud-coréenne étend le support logiciel à plusieurs générations de téléviseurs, couvrant les gammes 2022, 2023 et 2024. Ce déploiement international prendra cependant du temps : inutile de s’étonner si l’option de mise à jour n’apparaît pas immédiatement sur votre écran.

Pour les plus impatients, il existe une alternative. En se rendant sur la page d’assistance de LG, il est possible de télécharger directement le nouveau firmware – proposé en formats zip ou PDF – puis de l’installer via clé USB. Cette méthode accélère sensiblement la disponibilité des nouveautés sur votre téléviseur.

Nouveautés introduites par webOS 25

Si certains attendaient un bouleversement, cette évolution reste mesurée. Le passage à webOS 25, notamment via les versions de firmware 33.21.85 et 33.22.15, apporte néanmoins des ajouts appréciables :

Soutien du 1440p à 120Hz : un atout pour les gamers.

Nouvelles fonctionnalités d’IA telles que l’AI Sound Mode et l’AI Art.

Pilotage domotique simplifié grâce au hub repensé.

Parmi les ajustements pratiques, la possibilité de masquer les applications préinstallées sur l’écran d’accueil est désormais offerte. Un correctif a également été apporté concernant l’icône d’entrée : elle ne change désormais de périphérique qu’après clic, évitant ainsi des manipulations involontaires avec la fameuse télécommande « magique ».

Téléviseurs concernés par la mise à jour

Les modèles suivants figurent parmi ceux éligibles à ce rafraîchissement :

B2 OLED

C2 OLED

G2 OLED

B3 OLED

C3 OLED

G3 OLED

B4 OLED

C4 OLED

G4 OLED

Une liste qui illustre la volonté de pérenniser le support technique pour les séries récentes du constructeur.

Bémols signalés et perspectives d’évolution

Malgré ces avancées, quelques utilisateurs ont déjà relevé certains dysfonctionnements : des crashs affectant les lecteurs multimédias internes et externes après une utilisation prolongée, sans doute dus à une gestion perfectible de la mémoire. La situation reste donc à surveiller ; des correctifs pourraient intervenir rapidement si ces retours venaient à se généraliser.

En somme, cette actualisation – certes discrète mais non négligeable – s’inscrit dans une logique d’amélioration continue chez LG. Les propriétaires des modèles concernés profiteront ainsi d’une expérience enrichie, tout en espérant que les petits couacs initiaux soient vite corrigés.