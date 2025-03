LG tourne la page des NFT avec la fermeture de son Art Lab

La plateforme Art Lab de LG va fermer dans le courant de l'été, symbolisant un retrait de la marque sud-coréenne du marché des NFT.

Tl;dr LG annonce la fermeture définitive de sa plateforme NFT Art Lab.

Les utilisateurs doivent transférer leurs actifs avant l’arrêt complet du service en juin 2025.

LG se concentre désormais sur d’autres projets d’innovation numérique.

Art Lab ferme ses portes après trois ans d’activité

La plateforme Art Lab, lancée en 2022 par LG pour promouvoir l’art numérique via ses écrans premium, fermera officiellement ses portes le 17 juin 2025. À partir du 30 avril prochain, les utilisateurs pourront transférer leurs NFT vers des portefeuilles personnels, ou choisir de les retirer manuellement de la plateforme. Cette initiative vise à faciliter la transition des artistes et collectionneurs avant la fermeture complète du marché. LG a expliqué que cette décision fait partie de sa volonté d’explorer de nouvelles opportunités dans un secteur en constante évolution.

Un marché en mutation et des priorités réajustées

La fermeture d’Art Lab intervient dans un contexte de remise en question de l’espace NFT. Bien que la plateforme ait permis à LG de se positionner sur ce créneau, la société a précisé que l’évolution rapide du marché des NFT ne correspond plus à ses priorités actuelles. Même si LG n’a pas précisé de raisons détaillées, il est clair que l’entreprise préfère se concentrer sur de nouveaux projets, plutôt que de poursuivre dans un secteur en mutation. Les NFT, bien que populaires, ont connu des fluctuations qui ont pu impacter l’adoption de la plateforme.

De Hedera à Ethereum : un virage stratégique inachevé

Art Lab avait débuté son aventure sur la blockchain Hedera, avant de migrer vers Ethereum. Ce changement de réseau a suscité des interrogations sur son influence sur l’adoption de la plateforme, bien que LG n’ait pas précisé de chiffres sur cette transition. L’entreprise a assuré que le support client pour les utilisateurs de la plateforme serait disponible jusqu’au 18 juillet 2025, leur permettant ainsi de gérer leurs NFT et de s’assurer que leurs actifs sont bien transférés ou retirés avant la fermeture. LG semble vouloir offrir une période de transition aussi fluide que possible pour ses utilisateurs.

LG poursuit sa quête d’innovation dans les environnements virtuels

Au-delà de la fermeture d’Art Lab, LG n’a pas révélé si cette décision affectera ses autres projets liés à l’innovation numérique. En 2023, l’entreprise avait collaboré avec Oorbit et Pixelynx pour intégrer des expériences virtuelles sur ses téléviseurs intelligents, renforçant ainsi son engagement dans le métavers et les technologies immersives. Ces initiatives montrent que, même si Art Lab ferme ses portes, LG reste activement impliqué dans la recherche et le développement de nouvelles expériences numériques pour ses utilisateurs, notamment via des concerts virtuels et des jeux multijoueurs générés par IA.