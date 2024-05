Les memecoins sont-ils les nouveaux NFT pour les célébrités ?

Les célébrités populaires se sont plongées dans l'écosystème web3, de NFTs PFP aux memecoins Solana, alimentées par des slogans centrés sur la communauté et un engouement éphémère. Comment vont-elles influencer ce domaine à l'avenir ?

Tl;dr Des célébrités lancent des “memecoins” sur Solana (SOL).

Caitlyn Jenner et Iggy Azalea impliquées dans des scandales.

Les “memecoins” sont comparés à un casino risqué.

Des doutes subsistent malgré le lancement continu de ces projets.

Des célébrités s’impliquent dans les “memecoins”

Dans le monde en constante évolution de la crypto-monnaie, une nouvelle tendance a vu le jour : le lancement de tokens par des célébrités sur la plateforme Solana (SOL), une révolution de la culture mémétique du crypto. Cependant, cette nouvelle tendance a rapidement pris une tournure controversée.

Des scandales de “memecoin” impliquant Jenner et Azalea

L’athlète et personnalité médiatique Caitlyn Jenner a lancé le token JENNER via le portail memecoin basé sur SOL, pump.fun. Peu après le début du trading, les développeurs ont cédé aux utilisateurs et le prix du token a chuté, suscitant des critiques envers Jenner pour avoir prétendument orchestré un coup de tapis. L’enquête révélera plus tard que le célèbre arnaqueur Sahil était à l’origine de l’incident, profitant de l’ignorance de Jenner sur l’espace web3.

Azalea se dissocie du token IGGY de Sahil

Moins de 48 heures plus tard, la rappeuse australienne et mannequin OnlyFans, Iggy Azalea, a lancé un token sous le nom de MOTHER. Le token a connu une hausse spectaculaire de plus de 30 000% pour atteindre une capitalisation boursière de 30 millions de dollars. Cependant, Sahil a également lancé un coin IGGY pour profiter de l’engouement autour d’Azalea, perpétrant une autre offre de pompage et de vidage. Azalea s’est dissociée du token IGGY de Sahil et a rejoint X Spaces pour promouvoir son propre token.

Les “memecoins” suscitent la controverse

Les “memecoins” ont été comparés à un casino risqué. Malgré cela, ces projets continuent de se lancer chaque jour, avec des variations allant des satires politiques, aux projets inspirés des animaux. Des doutes subsistent quant à la “viabilité et la valeur réelles” de ces tokens. Ainsi, il est essentiel que les investisseurs potentiels examinent attentivement ces projets avant d’y investir.