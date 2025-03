L’absence de leadership met Ethereum en danger

Sans une vision claire et des décisions rapides, la blockchain Ethereum pourrait bien se retrouver dans une phase d’ossification, laissant place à la stagnation.

Tl;dr Ethereum souffre d’un manque de vision claire et de gouvernance, ce qui freine son développement.

Les désaccords internes rendent impossible l’avancement de changements importants dans l’Ethereum Virtual Machine (EVM).

Sans un leadership fort et des mises à jour plus régulières, Ethereum risque de stagner et de perdre sa position dominante.

Une vision floue qui freine l’innovation

Ethereum fait face à un problème majeur : l’absence de vision cohérente. Selon Harikrishnan Mulackal, ancien expert en Solidity à la Fondation Ethereum, cette confusion conduit à des désaccords constants entre les membres de la communauté. Chaque acteur semble avoir sa propre idée sur la direction à prendre, et cela empêche d’apporter des changements significatifs à l’Ethereum Virtual Machine (EVM). En conséquence, la mise à jour du réseau se trouve constamment retardée. Harikrishnan Mulackal souligne que le seul changement majeur en cinq ans a été le stockage transitoire, un ajout qui a failli échouer à la dernière minute.

L’absence de leadership clair

Harikrishnan Mulackal appelle à un leadership plus décisif pour Ethereum. Il explique que sans direction claire, la blockchain se dirige lentement vers l’ossification, incapable de s’adapter aux nouveaux défis du secteur. Les propositions restent en suspens, et les prises de décision deviennent de plus en plus complexes. Cette situation entrave les progrès, alors même que le secteur de la crypto-monnaie évolue rapidement. L’absence de stratégie globale et l’impossibilité de s’entendre sur des priorités essentielles risquent de nuire à l’ensemble de l’écosystème Ethereum à long terme.

Un besoin urgent de livrer des produits

Le développement d’Ethereum doit se concentrer sur la livraison rapide de mises à jour concrètes. Actuellement, l’accent est trop mis sur la recherche théorique, ce qui retarde les avancées pratiques. Pour que le réseau évolue réellement, Ethereum doit viser une cadence de mises à jour plus régulière, avec des hard forks planifiés chaque trimestre. Cela permettrait de répondre plus efficacement aux besoins de la communauté et de rester compétitif face à d’autres projets blockchain. L’objectif doit être de passer de la théorie à la pratique pour renforcer la position d’Ethereum sur le marché.

Une menace grandissante pour l’avenir d’Ethereum

L’inaction d’Ethereum pourrait finir par coûter cher. Harikrishnan Mulackal avertit que si le réseau continue sur cette voie, il reproduira exactement les mêmes résultats des cinq dernières années : une stagnation. Il souligne que la lenteur de l’évolution d’Ethereum, combinée à une pression croissante des projets concurrents, pourrait rapidement conduire à une perte de son rôle central dans l’écosystème crypto. Pour éviter cela, il est impératif de revoir les priorités de développement et d’adopter une approche plus ambitieuse, sans quoi Ethereum pourrait se retrouver à la traîne dans un marché de plus en plus concurrentiel.