LG parie sur la robotique pour son futur numérique

Pour accélérer son expansion dans la robotique, le géant sud-coréen LG a annoncé l’acquisition d'une part majoritaire dans Bear Robotics.

Tl;dr LG acquiert une participation majoritaire de 51 % dans Bear Robotics, une startup spécialisée dans les robots serveurs alimentés par l’IA.

L’investissement est estimé à 180 millions de dollars, valorisant Bear Robotics à 600 millions de dollars.

LG prévoit d’intégrer les technologies de Bear pour renforcer ses divisions de robots commerciaux, industriels et domestiques.

LG prend le contrôle de Bear Robotics

LG a récemment acquis 30% supplémentaires de Bear Robotics, portant sa participation totale à 51% et lui assurant ainsi un contrôle majoritaire de la startup, qui devient une filiale du géant sud-coréen. Bien que le montant exact de l’opération n’ait pas été divulgué par LG, des sources locales estiment l’investissement à 180 millions de dollars, ce qui valorise Bear Robotics à 600 millions de dollars. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de LG visant à renforcer ses capacités en robotique et en intelligence artificielle, des secteurs clés pour son développement futur.

Une expertise en IA au service de la robotique

Bear Robotics est reconnue pour son expertise en IA, notamment dans la gestion de flottes de robots à distance. LG prévoit d’intégrer les technologies de Bear à son unité de robots commerciaux, notamment les « LG CLOi Robots », afin de renforcer ses divisions robotique domestique et industrielle. L’objectif est de développer une plateforme logicielle unifiée qui intègre les technologies de Bear, en réponse à la tendance croissante de la robotique axée sur l’IA. Cette intégration permettrait à LG de se positionner comme un leader dans l’ère des robots intelligents.

Des robots au service des restaurants et au-delà

Fondée en 2017 par John Ha, un ancien ingénieur logiciel de Google devenu restaurateur, Bear Robotics a rapidement trouvé sa place sur le marché des robots de service. Les robots de Bear sont utilisés dans les restaurants aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon, où ils servent à livrer des repas aux clients. Cet investissement d’LG va permettre de renforcer l’innovation dans ce secteur et d’étendre les applications des robots au-delà de l’hôtellerie et de la logistique, en visant des domaines variés comme l’industrie et la maison.

L’engagement de LG dans l’innovation robotique

Cet investissement renforce l’ambition de LG de faire de la robotique un moteur de croissance majeur. Le géant sud-coréen continue de mettre l’accent sur l’innovation dans les robots commerciaux, industriels et domestiques, en mettant en avant des projets comme le Q9, un robot domestique autonome, et le robot industriel « Autonomous Vertical Articulated Robot ». LG rejoint ainsi des entreprises comme Samsung, son principal concurrent, qui prévoit de lancer son propre robot domestique en 2025. Avec des investissements massifs et une stratégie claire, LG se positionne comme un acteur incontournable dans l’avenir de la robotique.