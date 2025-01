LG renouvelle sa gamme de portables Gram avant le CES 2025

En préparation pour le CES 2025, LG renouvelle sa gamme d'ordinateurs portables Gram, apportant des mises à jour innovantes pour améliorer l'expérience utilisateur.

Le renouveau des laptops LG Gram

À la veille du CES 2025, la célèbre marque d’électronique LG fait peau neuve avec le lancement de nouveaux modèles de ses laptops Gram. Dix ans après le lancement de cette gamme de laptops légers et fins, LG revient en force avec des modèles enrichis de puissantes fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) et une performance accrue tout en conservant leur portabilité emblématique.

Les nouveaux modèles en détail

Quatre nouveaux modèles sont lancés par LG au CES : deux variantes du Gram Pro, un nouveau Gram Pro 2-en-1 et le modèle d’entrée de gamme Gram Book. « Le premier modèle du Gram Pro est équipé d’un processeur Intel Core H (Arrow Lake) pour les tâches traditionnelles d’un laptop, y compris un peu de gaming. Un deuxième modèle utilise une puce Intel Core Ultra V (Lunar Lake) pour les tâches d’IA. »

En outre, ce dernier est un PC Microsoft Copilot+ doté de toutes les fonctionnalités d’IA attendues de cette gamme, notamment Recall, Live Captions, Cocreator et Windows Studio Effects. Même si vous ne choisissez pas la variante Copilot+, vous bénéficierez toujours des fonctionnalités d’IA de LG dans la plupart des nouveaux modèles (tous sauf le Gram Book).

Des fonctionnalités IA innovantes

Les fonctionnalités d’IA sont réparties en deux catégories : les tâches d’IA traitées sur l’appareil et celles traitées dans le cloud. Parmi les fonctionnalités sur l’appareil, on trouve un chatbot allégé dérivé du modèle de langage large EXAONE de LG. Il intègre également la fonctionnalité Time Travel de LG, similaire à Recall de Microsoft, qui permet de retrouver des pages web, des documents, des vidéos et des fichiers audio que vous avez consultés ou utilisés.

Les fonctionnalités d’IA basées sur le cloud comprennent Gram Chat Cloud, un chatbot plus robuste (alimenté par GPT-4o) qui peut s’intégrer à vos services de calendrier et de courrier électronique.

Des performances et une portabilité optimisées

Le Gram Pro offre un écran de 17 pouces (Arrow Lake) ou 16 pouces (Lunar Lake) avec un écran LCD de 2 560 x 1 600. Sa fréquence de rafraîchissement variable atteint un maximum de 144Hz. Les deux variantes disposent d’une capacité de stockage allant jusqu’à 2TB et de 32GB de RAM. « Le modèle Arrow Lake devrait être un solide laptop de gaming avec des graphiques RTX 4050. Le modèle AI / Lunar Lake n’a que des graphiques intégrés Intel. Mais au moins ce dernier est plus léger et plus fin, pesant 2,73 livres contre 3,26 livres pour le modèle Arrow Lake. »

Enfin, le Gram Book est le modèle d’entrée de gamme que LG lance pour « élargir sa présence sur le marché américain ». Malheureusement, LG n’a pas encore annoncé d’informations sur les prix ou les dates de sortie pour ces nouveaux laptops.