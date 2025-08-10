LG Display présente l’écran OLED le plus rapide au monde

Entre 540Hz en QHD et 720Hz en 720p, LG Display redéfinit les standards des écrans gaming professionnels.

OLED : la nouvelle donne des écrans gaming ultra-rapides

Depuis quelques mois, la chasse au taux de rafraîchissement maximal agite l’univers des écrans gaming. Après les écrans IPS de Zowie à 600Hz ou encore le prototype à 750Hz, une frustration persistait : ces dalles manquaient singulièrement de punch côté couleurs et luminosité. C’est là qu’entre en scène la nouvelle technologie signée LG Display, présentée en grande pompe lors du K-Display à Séoul.

L’équilibre entre fluidité et rendu visuel

Jusqu’ici, les écrans destinés à l’e-sport misaient sur une définition limitée — souvent du Full HD (1080p) — et sur des panneaux IPS réputés pour leur rapidité mais rarement pour leur éclat. Avec sa dernière génération de dalle « Tandem OLED », LG promet de bousculer ces standards. Officiellement dévoilé en Corée du Sud, ce nouveau modèle propose un pic lumineux impressionnant de 1500 nits, un contraste saisissant et une couverture colorimétrique DCI-P3 de 99,5%. À cela s’ajoute une résolution QHD (1440p) qui tient la route… jusqu’à 540Hz.

Mais il existe un compromis. Pour atteindre les vertigineux 720Hz, ce moniteur exploite la technologie Dynamic Frequency & Resolution (DFR). En contrepartie, il faut accepter une chute de résolution vers le 720p. Un choix technique qui séduira sans doute certains joueurs exigeants — mais risque fort d’en frustrer d’autres.

L’écran des professionnels avant tout ?

Ce genre de performance vise clairement les pros du e-sport, habitués à sacrifier les graphismes pour gratter chaque milliseconde. Pour ces compétiteurs chevronnés, afficher moins de pixels n’est pas un frein tant que le framerate reste optimal. En revanche, la majorité des joueurs pourrait bien trouver cette concession difficile à avaler.

Dans ce contexte, l’association du QHD à 540Hz apparaît comme le compromis rêvé entre netteté et rapidité. D’autant plus que l’arrivée prochaine des cartes graphiques RTX série 50 et leurs capacités inédites en génération d’images risque d’accroître l’appétit pour ce type d’écrans.

Une disponibilité qui reste en suspens

Pour l’instant, cette innovation brille surtout par son exclusivité sud-coréenne. Les amateurs occidentaux devront donc patienter avant d’espérer voir débarquer ce monstre technologique sur leurs bureaux – et peut-être même dans leur salon si l’on songe à l’impressionnant panneau OLED commercial de 83 pouces également présenté par LG Display. Une chose est sûre : la course aux records ne fait que commencer.