Pourquoi les prochains téléviseurs LG pourraient offrir une meilleure précision des couleurs ?

Les prochains téléviseurs LG pourraient offrir une précision des couleurs encore plus améliorée - voici pourquoi.

Tl;dr LG Display crée une nouvelle méthode pour une perception uniforme des couleurs.

Cette méthode a été certifiée comme une norme mondiale par l’IEC.

Elle s’appliquera aux futures télévisions OLED de LG.

La révolution de la perception des couleurs par LG Display

La manière dont nous percevons les couleurs est sur le point de connaître une transformation grâce à LG Display. En effet, l’entreprise a développé une méthode innovante pour s’assurer que nous percevions tous les couleurs de la même façon. Cette méthode, appelée « mesure de la différence de perception des couleurs« , a récemment été certifiée comme une norme mondiale par la Commission Électrotechnique Internationale (IEC).

Une méthode technique pour une perception uniforme

Cette spécification technique calcule et quantifie la différence entre les couleurs telles que mesurées par une machine pour sept couleurs standard sous un éclairage similaire à la lumière naturelle et les couleurs perçues par l’œil humain. La plus petite est cette différence, la plus ‘exacte’ est la couleur pour tous les spectateurs. Cette méthode pourrait ainsi permettre d’éliminer les légères variations de couleur qui peuvent se produire en fonction de l’heure de la journée, du type de contenu visionné, ou même selon les individus présents.

Des téléviseurs OLED encore plus performants grâce à cette nouvelle norme

La prétention de LG est que cette méthode rend ses téléviseurs OLED encore plus performants. Grâce à l’utilisation de diodes électroluminescentes organiques qui émettent une lumière blanche similaire à la lumière naturelle, les téléviseurs LG bénéficient déjà d’une valeur de différence de perception des couleurs de 10%, soit la plus faible de l’industrie. Cette nouvelle norme ne fera qu’améliorer cette performance.

En somme, cette nouvelle norme pourrait bien révolutionner l’industrie des téléviseurs en garantissant une perception des couleurs plus uniforme et précise. Reste à voir si les futurs modèles de téléviseurs OLED de LG, dont l’annonce est attendue pour le CES 2025, seront à la hauteur de ces promesses.