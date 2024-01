LG dévoile au CES 2024 le premier TV OLED transparent sans fil au monde

La technologie de transmission audio et vidéo sans fil de l'entreprise est compatible avec l'écran OLED T de 77 pouces.

Tl;dr LG dévoile le premier TV OLED transparent sans fil.

Le TV OLED T est alimenté par le nouveau processeur AI Alpha 11 de LG.

Il offre des options de montage autonome, contre le mur ou montée au mur.

LG prévoit de vendre ce TV OLED T en 2024.

Une innovation technologique signée LG

En cette nouvelle année, LG a dévoilé une innovation qui ne manquera pas de révolutionner le monde de la télévision. Le constructeur sud-coréen a présenté au CES à Las Vegas ce qu’il appelle la première télévision OLED transparente sans fil, le « OLED T ».

Un bijou de technologie

LaeOLED T, contrairement à ses concurrentes, est alimentée par le nouveau processeur AI Alpha 11 de LG. Ce dernier, quatre fois plus performant que la génération précédente, propose une augmentation de 70% des performances graphiques et une vitesse de traitement 30 % plus rapide, selon LG. Le modèle OLED T est compatible avec la “Zero Connect Box” de la société, une fonctionnalité qui permet d’envoyer du contenu audio et vidéo sans fil à la télévision.

Des caractéristiques surprenantes

Au-delà de la prouesse technique, ce TV OLED T offre une expérience surprenante. Elle possède des haut-parleurs orientés vers le bas, intégrés dans sa base, ainsi que d’autres composants. En outre, « des rétroéclairages sont prévus, toutefois, vous pouvez les désactiver pour obtenir un look entièrement transparent », indique LG. D’après la firme, le TV OLED T sera disponible en version autonome, contre le mur ou montée au mur.

Un avenir prometteur

Le concurrent de LG, Samsung, a également annoncé une TV transparente au CES 2024. Toutefois, le modèle Samsung utilise la technologie Micro OLED. LG n’a pas encore dévoilé le prix de son OLED T, mais prévoit de la commercialiser en 2024.