Le DukeBox de LG allie audio à tube à vide et écran OLED transparent

On devrait disposer de plus d'informations lors du CES 2024.

Tl;dr La CES 2024 approche, avec des aperçus des produits à venir.

LG présente le DukeBox, combinant technologie des tubes à vide et écran OLED.

La DukeBox est un haut-parleur intelligent avec un design rétro.

LG prévoit d’autres annonces, dont le projecteur 4K CineBeam Qube.

Un avant-goût des merveilles de la CES 2024 par LG

Avant le grand événement technologique de l’année, le CES 2024, les entreprises technologiques commencent à dévoiler les produits phares qu’elles prévoient d’exposer. LG se distingue avec une série de gadgets fascinants et particuliers.

Le DukeBox : Un mariage du passé et du présent

LG Labs va présenter son dernier produit, le DukeBox. Ce dispositif audio combine l’esthétique rétro des systèmes audio à tubes à vide – technologie de plus d’un siècle reconnue pour sa “chaleur” acoustique – et la technologie moderne des écrans OLED transparents. Ces tubes, visibles et contribuant au design vintage de l’appareil, sont associés à des haut-parleurs frontaux et à un système de son à 360 degrés.

Au-delà de l’aspect sonore, la DukeBox se veut également versatile et contemporaine. Elle rappelle les juke-box d’antan, mais n’est pas simplement confinée à la musique : elle peut également diffuser des films ou simuler une “cheminée”, avec les tubes apparents se mêlant aux flammes.

De la DukeBox au CineBeam Qube

LG se prépare aussi à présenter d’autres innovations lors du CES. Parmi elles, le CineBeam Qube, un projecteur 4K, n’en est pas des moindres. Pesant trois livres, il est capable d’afficher des images jusqu’à 120 pouces avec une résolution de 3,840 x 2,160.

Encore mystérieux, ni le DukeBox ni le CineBeam Qube n’ont de date de sortie ou de prix annoncés. LG devrait éclaircir ces points lors du CES 2024. C’est également l’occasion pour les visiteurs de tester la qualité de ces produits en personne et de se faire leur propre opinion.