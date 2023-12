LG présente un projecteur 4K au design étrange en amont du CES 2024

Pesant seulement 1,35 kg, le CineBeam Qube est d'une légèreté remarquable.

Tl;dr LG annonce son nouveau projecteur 4K, le CineBeam Qube.

Le Qube est léger, portable et intègre une poignée rotative à 360 degrés.

Il projette des images en 4K UHD et intègre des fonctionnalités avancées d’ajustement d’image.

Aucune date de sortie ou information de prix n’est actuellement disponible.

Le CineBeam Qube : LG fait son show avec un nouveau projecteur 4K

Nous avons eu un premier aperçu du dernier projecteur 4K de LG, le CineBeam Qube, qui sera officiellement présenté lors du CES 2024 au début de janvier prochain.

Un projecteur portable et élégant

Ce projecteur se distingue par son design “minimaliste” selon LG, et propose une innovation majeure : il est doté d’une poignée ressemblant à une manivelle. Assez léger, pesant environ trois livres, le Qube est conçu pour la portabilité. De forme carrée, sa manipulation et son installation se veulent aisées, son transport étant facilité par sa poignée rotative à 360 degrés.

Des performances de projection impressionnantes

Le cœur du Qube relève autant du pratique que du performant. Le projecteur offre une résolution d’image en 4K UHD (3,840 x 2,160), d’une taille pouvant aller jusqu’à 120 pouces. Il est doté d’une source lumineuse laser RVB et couvre 154% du gamut de couleurs DCI-P3, offrant une expérience de visionnage très haut de gamme. En outre, le projecteur fonctionne sous LG webOS 6.0 et offre un accès à tous les grands services de streaming, notamment Prime Video, Disney+, Netflix et YouTube.

Une technologie de mappage d’image avant-gardiste

Ce nouveau projecteur LG inclut également la fonction d’image-mapping de l’entreprise, permettant de projeter une image sur toute la pièce afin de créer une ambiance unique, qu’il s’agisse de la reproduction du ciel étoilé ou de l’image d’une forêt profonde.