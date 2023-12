Les derniers PC portables LG Gram regorgent de fonctionnalités IA

Lors du CES 2024, nous découvrirons en exclusivité la nouvelle gamme. Qui d'autre a hâte de voir les nouveautés de ces modèles ?

Tl;dr LG dévoile sa nouvelle série de laptops Gram lors du CES 2024.

Les Gram Pro possèdent un processeur Intel Core Ultra et une GeForce RTX 3050 GPU.

Le Gram Pro 2-en-1 est convertible et possède un écran OLED 16 pouces.

La gamme standard Gram est également rajeunie avec de nouveaux modèles.

LG révèle sa nouvelle série de laptops ‘Gram’

LG vient de dévoiler sa nouvelle série de laptops, baptisée “Gram”, quelques jours avant le lancement du grand salon tech CES 2024. Parmi ses nouvelles entrées figurent deux nouvelles laptops LG Gram Pro et des rafraichissements de la gamme existante.

Gram Pro : La puissance à portée de main

Mettons en lumière la série Gram Pro qui se distingue par des caractéristiques impressionnantes. Avec un processeur Intel Core Ultra et une GeForce RTX 3050 GPU, les nouveaux laptops Gram Pro intègrent aussi la technologie AI Boost d’Intel. Cette dernière, selon LG, permet à l’ordinateur de “gérer des charges de travail en IA même sans connexion réseau”. Une première pour la famille gram : un système de refroidissement à double ventilateur, nécessaire pour gérer l’appétit énergétique des outils IA.

Gram Pro 2-en-1 : Versatilité et mobilité

Le Gram Pro 2-en-1 se distingue par un facteur de forme convertible et un écran OLED de 16 pouces. Il bénéficie d’une charnière ajustable à 360 degrés et d’un “design super-mince de la bordure d’écran”. Pesant à peine trois livres, ce laptop hybride a récemment remporté le record du monde Guinness du “laptop 2-en-1 de 16 pouces le plus léger”.

Rénovation de la gamme standard gram

La gamme standard LG Gram a également droit à une belle mise à jour avec de nouvelles versions des modèles gram 17, 16, 15 et 14. Tous équipés de processeurs Intel Core Ultra et de panneaux IPS avec un revêtement anti-éblouissement, ils sont destinés aux usages commerciaux et scolaires traditionnels.

Cet éventail de laptops sera exposé à Las Vegas dans deux semaines dans le cadre de la présence de LG au CES 2024. La compagnie n’a pas encore dévoilé les prix ni la disponibilité, mais a promis une mise en rayon en 2024.