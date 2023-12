LG crée un robot doté d’IA avec deux jambes pour surveiller vos animaux à votre place

Des informations supplémentaires à ce sujet seront dévoilées lors du CES 2024.

Tl;dr LG présente un robot bipède compact et mobile.

Le robot offre une large gamme de fonctionnalités, grâce à l’IA.

Il est équipé de la plateforme Robotics RB5 de Qualcomm.

Possible usage pour la surveillance à domicile et le soin des animaux de compagnie.

L’avenir domestique selon LG : un robot bipède

Un compagnon bipède, libre de se mouvoir : tel est le concept que LG compte introduire lors du CES 2024 à Las Vegas. Ce nouveau robot révolutionnaire, boosté à l’intelligence artificielle, pourrait bien transformer notre quotidien.

Une technologie serviable

À la manière des assistants de maison connectée comme Alexa ou Apple HomePod, le robot de LG est capable de vous donner des informations sur le temps ou de vous rappeler quand prendre vos médicaments. Son fonctionnement est basé sur la plateforme Robotics RB5 de Qualcomm, qui lui permet de combiner le matériel et le logiciel nécessaires pour faire fonctionner son programme d’IA. En plus de cela, le robot possède une gamme d’aptitudes impressionnantes, comme :

Reconnaître les visages et les voix

Comprendre et réagir à l’expression des émotions

Maintenir une conversation

Interactions et capteurs : un robot attentionné

Une caméra, des haut-parleurs et divers capteurs permettent au robot de naviguer dans une pièce, voir, entendre et même tester la qualité de l’air intérieur. Son interface est capable de vous saluer à votre arrivée, d’analyser vos sentiments et même de Nul doute que cela ajoutera une petite étincelle à votre quotidien.

En perspective, le robot pourrait se transformer en gardien de sécurité mobile ou jouer avec vos animaux de compagnie, en votre absence.