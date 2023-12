Regardez un robot IA maîtriser le jeu du labyrinthe à billes… et surpasser l’humain, évidemment

D'après des chercheurs, CyberRunner a battu le record du jeu Labyrinth en réalisant le meilleur temps jamais enregistré.

Tl;dr Des chercheurs ont développé un robot AI pour jouer au Labyrinthe.

Ce robot, baptisé CyberRunner, apprend à travers l’expérience.

Après six heures de pratique, CyberRunner a maîtrisé le jeu en 14,5 secondes.

Les chercheurs ont rendu le programme de CyberRunner open-source.

Naissance d’une nouvelle prouesse en Intelligence Artificielle

Dans le domaine novateur de l’intelligence artificielle (IA), des chercheurs de l’ETH Zurich, Thomas Bi et Raffaello D’Andrea, ont conçu un robot à base d’IA: CyberRunner. Ce robot, doté d’une faculté étonnante, est capable de vaincre la majorité des humains au jeu physique de Labyrinthe.

Un exploit édifiant

Pour ceux qui n’ont jamais tenté l’expérience, l’objectif du jeu est simple : guider une bille à travers un labyrinthe en évitant les nombreux trous disséminés sur le plateau. Ici, CyberRunner excelle. Il apprend sur le tas, avec une caméra qui observe et un algorithme qui analyse chaque partie jouée, perfectionnant son jeu « en fonction de sa compréhension du jeu et en reconnaissant les stratégies et comportements les plus efficaces », selon les propos des chercheurs.

Une victoire impressionnante

Après six heures de pratique, CyberRunner a battu le jeu en moins de quinze secondes, record absolu selon les chercheurs. Prouesse incroyable, le robot est même parvenu à trouver des raccourcis involontaires, obligeant les chercheurs à intervenir pour le recadrer sur le chemin correct.

Cette victoire est considérée comme un jalon important, car on a rarement vu des modèles d’IA surpasser les humains dans des jeux nécessitant des compétences physiques.

Open-source : une IA accessible à tous

Pour terminer sur une note optimiste, les chercheurs offrent leur travail à la communauté en mettant à disposition le code de CyberRunner en open-source. Peut-être que cette technologie pourra aider à entraîner d’autres IA à maîtriser des jeux encore plus complexes.