Les "limitations matérielles" évoquées n'en étaient pas, en fin de compte.

Après avoir annoncé des “limitations matérielles” comme raison principale quant au fait que Google Gemini Nano n’arriverait pas sur les Pixel 8, le géant de la tech semble finalement avoir trouvé un moyen de faire fonctionner tout cela. Selon des rapports de TechCrunch, la firme de Mountain View a annoncé son intention de déployé des fonctionnalités d’IA en local, comme les résumés et les réponses intelligentes, sur les Pixel 8. Ces fonctions étaient jusqu’à présent limitées au Pixel 8 Pro, Google ayant à l’origine déclaré ne pas avoir prévu de les porter sur le Pixel 8 de base à cause de différences hardware.

Finalement, le Google Pixel 8 aura droit aux fonctionnalités Google Gemini Nano

La plupart du temps, Google utilise des fonctionnalités IA reposant sur le cloud. Mais depuis quelque temps, l’entreprise américaine commence à intégrer certaines d’entre elles directement sur les appareils. Voilà qui devrait, espérons-le, ouvrir de nombreuses portes, pour accélérer les temps de traitement et, de fait, les temps de réponse.

Il est intéressant de voir Google revenir sur ses déclarations en ce qui concerne l’absence des fonctions utilisant Nano sur le Pixel 8. Il est très probable que la firme de Mountain View n’ait pas entrevu de possibilités pour faire fonctionner son système avec la quantité moindre de RAM embarquée sur les Pixel 8 – seulement 8 Go contre 12 Go dans les Pixel 8 Pro -. Cependant, après quelques “tests et validations”, le géant est prêt à déployer cela sur les Pixel 8 dans la prochaine version dédiée aux développeurs.

C’est une bonne nouvelle pour les possesseurs de Pixel 8, espérons que Google continue d’intégrer des fonctionnalités propulsées par Nano sur ses Pixel 8 de base. Et si la firme de Mountain View peut faire fonctionner son IA sur ce modèle, cela pourrait être de bon augure pour le futur Pixel 8a, qui devrait proposer des spécifications très similaires à la gamme Pixel 8.

Une bonne nouvelle pour les possesseurs de Pixel 8 et pour la suite

Il y avait eu un vrai tollé lorsque Google avait annoncé que le Pixel 8 n’aurait pas droit à ces fonctions Nano. Et la raison invoquée, ces “limitations matérielles”, laissait clairement entrevoir une banale stratégie pour vendre davantage de Pixel 8 Pro.

Cependant, dans la mesure où des fonctionnalités Google IA arrivent sur d’anciens appareils Samsung Galaxy, le géant américain ne peut plus vraiment se cacher derrière de telles déclarations, a fortiori quand de nombreuses fonctions similaires présentes dans les smartphones Samsung reposant sur l’IA de Google.

Aucune date précise n’a été donnée quant à l’arrivée de ces fonctions IA, mais les tests devraient démarrer dans la prochaine version développeur d’Android pour le Pixel 8. À suivre !