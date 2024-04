Le nouveau générateur de vidéos IA de Google : plus orienté RH que Hollywood

Google Vids utilise l'IA pour dynamiser les présentations d'entreprise.

Tl;dr Google lance une application de création vidéo appelée Vids.

Vids utilise l’IA pour générer automatiquement des vidéos de travail.

L’application est principalement destinée aux entreprises, pour l’instant.

Vids sera disponible pour les tests à partir de juin 2024.

Google révolutionne la création de vidéos grâce à Vids

La création de documents, de tableaux et de diaporamas est indissociable de notre vie professionnelle moderne. Désormais, la création de vidéos s’ajoute à ces tâches, grâce à Google. Le géant de la technologie a annoncé mardi le lancement de Google Vids, une application de création de vidéos simplifiée par l’intelligence artificielle.

La puissance de l’intelligence artificielle appliquée à la vidéo

Vids exploite Gemini, le dernier modèle d’IA de Google, pour générer rapidement des vidéos de travail. Il suffit de taper une phrase guide, d’incorporer divers documents, photos et vidéos, et l’application génère entièrement une séquence vidéo, un scénario, une musique et une voix off. Aucune compétence préalable en montage vidéo n’est requise. Comme le souligne Aparna Pappu, vice-présidente de Google, “Vids est votre assistant vidéo, d’écriture, de production et de montage, tout-en-un.”

L’utilisateur peut également sélectionner manuellement des photos à partir de Google Drive ou Google Photos pour les intégrer facilement dans la vidéo.

Google va-t-il redéfinir le monde de la création vidéo ?

Il est important de préciser que Vids n’est pas une solution de génération de vidéos alimentée par l’IA qui crée des vidéos à partir de zéro. À la place, Google Vids utilise l’IA pour comprendre votre phrase guide, générer un scénario et une voix off, et assembler des images, des vidéos, de la musique, des transitions et des animations pour créer ce qui est, en effet, une présentation vidéo améliorée.

Qui bénéficiera de Google Vids?

Mon hypothèse est que les départements des ressources humaines et les chefs de cabinet seront les premiers bénéficiaires, car ils ont souvent besoin de créer des vidéos d’intégration pour les nouveaux employés, d’annoncer des jalons de l’entreprise ou de créer des supports de formation pour les équipes. Cependant, si et quand Google décidera de rendre Vids accessible au-delà de Workspaces, je peux également envisager une utilisation au-delà du travail, comme la création facile de vidéos pour une fête d’anniversaire ou des vacances.

Vids sera disponible pour les tests dès juin 2024 dans l’interface de Google Workspace Labs.