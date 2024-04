Les outils de retouche améliorés de Google Photos accessibles sans abonnement

En mai, des outils comme Magic Eraser, Photo UnBlur et Magic Editor seront largement accessibles.

Tl;dr Google offre accès à des outils exclusifs de Photos.

Ces outils d’édition améliorée sont sans frais minimum annuel.

Les outils comprennent Photo UnBlur, Magic Eraser et Magic Editor.

Ces fonctionnalités seront déployées aux non-abonnés à partir du 15 mai.

Google ouvre ses outils exclusifs à tous

Dans un mouvement sans précédent, Google a décidé d’élargir l’accès à ses outils exclusifs de Google Photos à tous les utilisateurs, et ce, sans frais minimum annuel de 20$.

Des outils d’édition améliorée désormais accessibles à tous

Ces fonctionnalités de pointe comprennent des outils tels que Photo UnBlur, qui comme son nom le laisse supposer, permet d’augmenter la netteté d’une photo un peu floue. C’est une véritable révolution pour tous ceux qui veulent obtenir des images plus claires et plus nettes.

Les nouveaux outils de Google Photos

Il y a également l’outil Magic Eraser qui permet d’éliminer ou de camoufler des personnes ou des choses indésirables sur vos photos, comme une poubelle gênante ou une personne qui s’est incrustée sur votre photo. D’autre part, Magic Editor, grâce à l’IA, permet de déplacer, étirer et redimensionner les objets. Il devient donc possible de se placer au centre d’une photo ou plus près d’une autre personne. Il offre également la possibilité de faire de grandes modifications, comme changer le ciel de gris à bleu.

Déploiement progressif à partir du 15 mai

Il est à noter que ces fonctionnalités de Google Photos seront déployées progressivement aux non-abonnés à partir du 15 mai. Pour les utilisateurs mobiles, il faudra au moins Android 8.0 ou iOS 15 et 3 Go de RAM pour y accéder. Quant aux utilisateurs de bureau, ils devront disposer d’un Chromebook Plus avec la version ChromeOS 118+.