Google repousse encore la suppression des cookies tiers sur Chrome

Google et la suppression des cookies tiers : un défi à plusieurs niveaux

Après avoir promis en 2020 de mettre fin à l’utilisation des cookies tiers sur son navigateur Chrome, Google a récemment annoncé un autre report, annonçant que ces derniers ne disparaîtront pas avant 2025.

Une collaboration internationale pour la protection de la vie privée

Cette annonce n’est pas seulement une décision interne à Google. En effet, la multinationale travaille en étroite collaboration avec l’autorité britannique de la concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA). Le but est d’être sûr que les outils de remplacement des cookies ne soient pas préjudiciables à la concurrence. Ces outils, connus sous le nom de Privacy Sandbox, sont actuellement en examen par la CMA.

La Privacy Sandbox de Google : une solution controversée

Cette Privacy Sandbox a suscité certaines controverses. Des entreprises de publicité en ligne, des éditeurs et des agences de publicité la critiquent pour être difficile à utiliser, ne pas remplacer de manière adéquate les cookies traditionnels et donner trop de pouvoir à Google. Suite à ces réactions, Google a reconnu les “difficultés persistantes liées à la conciliation des avis divergents de l’industrie, des régulateurs et des développeurs”, servant d’excuse supplémentaire pour reporter la suppression des cookies tiers.

La protection de la vie privée contre la libre concurrence

La CMA n’est pas la seule entité régulatrice à s’interroger sur la pertinence de ces outils. “Si nous ne sommes pas satisfaits de pouvoir résoudre les préoccupations”, a récemment déclaré Craig Jenkins, directeur des marchés numériques à la CMA, “nous retarderons l’implémentation des outils de la Privacy Sandbox”.

D’un autre côté, l’industrie de la publicité souhaite la disparition des cookies tiers malgré son opposition à la Privacy Sandbox. Pour Drew Stein, PDG de l’entreprise de données publicitaires Audigent, il est temps pour Google “de tenir sa promesse d’un meilleur écosystème”, en mettant en place ses plans pour éliminer les cookies tiers.

Il semble donc que la route vers la suppression des cookies tiers soit encore longue et semée d’embûches. Nous attendons de voir ce qui se passera en 2025.