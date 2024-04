Les derniers outils IA en date pour Google Workspace

Les annonces IA n'ont pas manqué durant l'événement Google Cloud Next 2024. Les nouveautés sont cependant majoritairement réservées à Workspace.

Pendant sa grande présentation Cloud Next 2024, Google a dévoilé un certain nombre de nouveautés IA imminentes. La plupart d’entre elles sont réservées à Google Workspace, ce qui signifie que vous vous ne pourrez pas en profiter sur votre Compte Google personnel (à moins que vous ne payiez vous-même Workspace). Ceci étant dit, si votre entreprise utilise Google Workspace, vous aurez bientôt à votre disposition de nouveaux outils propulsés par l’IA pour vous aider dans votre travail.

L’une des grosses nouveautés est la possibilité d’utiliser votre voix pour déclencher la fonctionnalité Google “Aide-moi à écrire”. Jusqu’à présent, il fallait faire un clic droit dans un champ texte vide pour utiliser “Aide-moi à écrire”, ce qui, comme son nom l’indique, lance la rédaction avec l’IA générative si vous êtes à court d’inspiration. Désormais, vous pouvez demander à Gemini ce que vous voulez écrire avec votre voix – une étape supplémentaire vers une IA Google qui serait un véritable assistant intelligent.

Une autre nouveauté est réservée à Gmail : la prochaine fois que vous écrirez un brouillon, vous pourrez voir l’option “Affiner le brouillon”, qui utilisera Gemini pour réécrire votre brouillon dans une version un peu plus présentable.

Les utilisateurs de Google Sheets auront bientôt la possibilité de lancer une alerte lorsque des cellules ont changé, pour bien garder tous les collaborateurs dans la boucle. Google met aussi l’accent sur ses nouveaux templates, qui devraient permettre de ne “jamais plus devoir concevoir une feuille de calcul à partir de rien”.

Google Docs, de son côté, va avoir droit à des onglets. C’est un ajout bienvenu pour quiconque jongle souvent entre plusieurs documents autour d’un même sujet. Plutôt que d’avoir des documents différents, il vous suffira d’ouvrir de nouveaux onglets dans le même fichier, ce qui devrait ralentir sensiblement le temps passé à naviguer de l’un à l’autre pour trouver telle ou telle information.

Gemini s’invite aussi dans Google Chat, où il peut aider à résumer vos messages et réponses aux requêtes concernant la conversation. Dans une future mise à jour, Google Chat traduira automatiquement les messages dans la langue de votre choix et les chats pourront accueillir jusqu’à 500 000 membres. En parlant de traduction, Google Meet pourra traduire automatiquement les conversations dans un maximum de 69 langues. Vous verrez ces transcriptions à l’écran alors que Gemini traduit ce que dit l’interlocuteur. Google teste aussi actuellement la capacité de Google Meet à prendre des notes pour vous. Ces fonctions seront incluses dans un add-on optionnel à 10 $ par utilisateur et par mois.

Le plus gros effet de ces annonces concerne peut-être Google Vids. Bien que cela ressemble à un programme IA de génération vidéos, ce n’est pas tout à fait le cas. Vous indiquez à Vids ce que vous voulez dans une vidéo et l’IA va vous proposer un storyboard à partir duquel travailler. Ensuite, il va fouiller dans un vaste catalogue de contenu (vidéos, images, musiques et effets sonores) pour vous proposer quelque chose, que vous pouvez évidemment retravailler à votre guise. Vous pouvez même ajouter une voix off, la vôtre ou l’une de celles proposées par Google. L’objectif, ici, de Google est d'”aider quiconque à devenir un bon conteur au travail”.