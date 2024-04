Le Google Pixel 9 pourrait offrir une messagerie d’urgence par satellite

Fin 2022, Apple a introduit une fonctionnalité similaire.

Une avancée significative pour la connectivité d’urgence

Si le monde digital semble parfois entièrement connecté, quiconque s’est déjà retrouvé sans réseau sait que ce n’est pas tout à fait vrai. Selon Kamila Wojciechowska de Android Authority, une solution pourrait émerger grâce à la série Google Pixel 9 et au Google Fold de nouvelle génération qui offriraient une fonctionnalité de communication satellite d’urgence.

L’espace et le réseau : une collaboration prometteuse

La messagerie par satellite pourrait d’abord être mise à disposition des clients de T-Mobile, réseau ayant noué un partenariat avec SpaceX. Cette fonctionnalité pourrait poser des questions telles que “Quelle est la meilleure description de votre situation ?” et “Y a-t-il des armes impliquées ?” Cependant, la question se pose de savoir si cette option sera gratuite pour les utilisateurs concernés. Jusqu’à présent, T-Mobile n’a pas confirmé le prix de ce service dans ses précédentes annonces.

Le pas d’Apple, une tendance à suivre ?

Si ces informations se vérifient, Google emprunterait une voie déjà tracée par Apple. En effet, la marque à la pomme a lancé son propre système d’appel d’urgence par satellite pour les utilisateurs d’iPhone 14 fin 2022 dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne et l’Irlande ; cet outil a été depuis étendu à l’iPhone 15 et à des pays comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il s’agit là d’une avancée majeure pour des territoires où le service de téléphonie mobile se fait rare, comme les vastes étendues sauvages australiennes et néozélandaises.

Même si ces prévisions sont encore au stade de rumeurs, elles marquent une véritable révolution technologique et répondent à un besoin croissant de connectivité totale, même dans les zones les plus isolées.