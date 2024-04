Apple pourrait lancer des Macs équipés de M4 et axés sur l’IA dès cette année

Selon Bloomberg, chaque modèle de Mac devrait connaître une mise à niveau vers M4.

Tl;dr Nouveaux Macs avec processeurs M4 pourraient sortir avant fin d’année.

Apple met l’accent sur l’intelligence artificielle avec les processeurs M4.

Support possible jusqu’à 512 Go de mémoire pour les Mac haut de gamme.

Des améliorations axées sur l’IA également prévues pour les iPhone de cette année.

Une nouvelle époque pour Apple

Seulement cinq mois après la sortie des premiers Mac équipés de la puce M3, on s’attend à voir apparaître des ordinateurs portables et de bureau équipés de processeurs M4. Selon Bloomberg, ces nouveaux Mac pourraient faire leur apparition dès cette année.

L’empreinte de l’intelligence artificielle

Alors que la série M3 n’offrait pas une amélioration significative par rapport aux puces M2, la série M4 pourrait changer la donne. En effet, Apple semble accorder une plus grande importance à l’intelligence artificielle.

Trois versions principales du M4 sont prévues, et Apple devrait renouveler son parc Mac avec l’un de ces processeurs. Selon Bloomberg, iMac, MacBook Pro de 14 pouces d’entrée de gamme, MacBook Pro plus puissants de 14 et 16 pouces, ainsi que des Mac mini équipés de puces M4 pourraient voir le jour d’ici début 2025.

Des capacités maximales revues à la hausse

Des versions du MacBook Air de 13 pouces et 15 pouces équipées de puces M4 pourraient arriver au printemps, suivies d’un M4 Mac Studio au milieu de l’année 2025 et d’un Mac Pro plus tard dans l’année. Cependant, notons que ces prévisions pourraient évoluer. De plus, après plusieurs années sans mise à jour, le Mac mini devrait également être renouvelé.

Pour les Mac de bureau haut de gamme, Apple pourrait offrir un support allant jusqu’à 512 Go de mémoire. À titre de comparaison, les derniers Mac Studio et Mac Pro offrent une capacité maximale de 192 Go de RAM. C’est un progrès considérable, même si les systèmes précédents alimentés par Intel supportaient jusqu’à 1.5 To de mémoire avec des composants standards.

Capturer le marché de l’IA

Apple envisage de mettre en avant les capacités de traitement de l’IA sur appareil des puces M4, qui s’intégreront avec le matériel et la dernière version de macOS. Présentée lors de la Worldwide Developers Conference en juin, cette intégration devrait permettre à Apple de rattraper (au moins en termes de perception publique) des géants comme Microsoft et Google.

En parallèle, la firme de Cupertino prévoit également de mettre à niveau les processeurs de ses iPhone de cette année avec des améliorations axées sur l’IA. Selon certaines rumeurs, Apple envisagerait d’intégrer l’IA Gemini de Google dans ses iPhone tout en développant ses propres modèles d’IA générative.