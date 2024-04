Le biopic des Grateful Dead par Martin Scorsese et Jonah Hill est-il toujours d’actualité ?

Il y a plus de deux ans, la plateforme de streaming Apple TV+ avait annoncé un biopic sur le groupe rock américain Grateful Dead, réalisé par Martin Scorsese et avec Jonah Hill en tête d'affiche.

Tl;dr Apple TV+ avait annoncé un biopic de Grateful Dead, réalisé par Martin Scorsese et avec Jonah Hill en 2021.

Martin Scorsese et Jonah Hill ont été aperçus ensemble en octobre 2023, suscitant des spéculations sur le film.

Des controverses récentes entourant Jonah Hill pourraient affecter le biopic.

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour le biopic de Grateful Dead.

Biopic sur les Grateful Dead

Depuis son annonce, peu de nouvelles ont filtré sur le biopic des Grateful Dead par Martin Scorsese et Jonah Hill pour Apple TV+, soulevant des interrogations et des spéculations parmi les fans.

La rencontre Martin Scorsese et Jonah Hill

Au cours d’une récente sortie en octobre 2023, Martin Scorsese et Jonah Hill ont été vus dînant ensemble à Brentwood, un événement rapporté par le Daily Mail. Cela a alimenté les spéculations sur la nature de leur discussion. Était-ce une réunion de travail sur le biopic de Grateful Dead ou une simple rencontre entre deux collaborateurs ?

Des controverses qui pourraient tout changer

Il convient de mentionner que Jonah Hill a récemment fait l’objet de controverses, notamment des accusations de comportement inapproprié et d’abus émotionnels rapportées par Forbes. Ces allégations ont jeté une ombre sur le biopic de Grateful Dead. La réponse de l’industrie cinématographique à de telles accusations, insistant sur l’importance de la conduite éthique et du respect, pourrait influencer le développement et les décisions de casting pour des projets d’envergure comme le biopic.

Le biopic de Grateful Dead : une réalité ou une attente ?

Officiellement annoncé en novembre 2021, le biopic de Grateful Dead a suscité un vif enthousiasme. Cependant, les détails sur ce projet restent pour l’instant rares. Il semble que le biopic ne soit pas la priorité immédiate de Martin Scorsese qui se consacre actuellement à un autre film avec Leonardo DiCaprio, The Wager. Par ailleurs, Martin Scorsese a exprimé un vif intérêt pour la réalisation d’un film sur Jésus, une thématique qui a traversé son œuvre. À ce jour, il n’y a pas de date de sortie officielle pour le biopic de Grateful Dead.