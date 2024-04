Comment vérifier la température de son processeur ? L'opération est simple, mais, que vous soyez sur Windows ou Mac, vous devrez passer par une application tierce. Explication.

Un ordinateur est composé de plusieurs composants matériels, le plus important étant probablement le processeur (CPU). Ce dernier agit comme le cerveau de votre machine, et de fait, il vous faut le garder dans les meilleures conditions pour obtenir les meilleures performances de votre ordinateur. Cela passe notamment par vérifier de temps à autre sa température. Il existe plusieurs solutions pour ce faire, mais vous devrez télécharger une application tierce.

Que ce soit pour diagnostiquer des soucis sur votre PC ou pour garder un œil sur votre machine, surveiller la température CPU est un bon moyen de s’assurer que tout se passe bien. L’une des meilleures apps à l’heure actuelle est Core Temp. Elle est gratuite et très efficace.

Pour en profiter, il suffit de télécharger l’app et de l’installer. Une fois fait, vous verrez diverses informations concernant votre processeur, la fréquence à laquelle il tourne et même les températures des différents cœurs.

Il y a d’autres options, comme HWMonitor, qui offre des informations bien plus détaillées sur votre système. C’est un peu plus complexe, difficile à recommander si vous voulez uniquement surveiller la température et que vous ne savez pas vraiment à quoi tout cela correspond. Je préfère Core Temp, la plupart du temps, extrêmement léger et avec toutes les informations basiques dont vous avez besoin. Core Temp fonctionne avec la plupart des types de processeurs, dont AMD et Intel.

Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser les logiciels spécifiques pour les CPU AMD et Intel. Les utilisateurs Intel peuvent essayer Intel XTU. Ce programme d’overclocking vous donne non seulement la possibilité de contrôler de nombreux paramètres de votre PC, mais affiche aussi tout un tas d’informations utiles, dont la température CPU. Les utilisateurs AMD, eux, se tourneront vers Ryzen Master pour vérifier les températures, voltages et autres. Là encore, attention si vous jouez avec ces logiciels, vous pourriez endommager votre CPU si vous ne savez pas ce que vous faites.

Comme Windows, Mac ne propose pas de solution native pour suivre la température CPU. Il faut donc une app tierce. L’une des meilleures est baptisée TG Pro. Cette app est vérifiée par Apple et elle est même capable de contrôler les ventilateurs pour permettre de contrôler la température.

Vous pouvez télécharger TG Pro sur le site officiel. Une fois installée, ouvrez-la et vous verrez une fenêtre avec quantité d’informations. Pas aussi simple à lire que Core Temp, mais elle fait parfaitement le travail. L’inconvénient, c’est le prix, 29,99 $, mais elle est souvent proposée à 10 $.

Comme noté plus haut, TG Pro vous permet de visualiser la température CPU et de contrôler la vitesse des ventilateurs, pour refroidir le processeur en cas de besoin. Attention en manipulant ces paramètres, vous pourriez endommager votre CPU et/ou votre Mac.

Quelle est la bonne température pour votre CPU ?

Selon votre CPU, la température peut fluctuer énormément. Cependant, durant les charges les plus intenses, votre processeur devrait rester sous les 80°C. Certaines générations récentes de CPU peuvent pour autant encaisser en toute sécurité des températures de 95°C sans la moindre baisse de performances.

Cependant, le fait qu’ils puissent encaisser des températures si élevées ne signifie pas que vous devriez les y emmener. En règle générale, vous devriez essayer de laisser votre CPU aux alentours de 40-45°C lorsqu’il est au repos. Faire fonctionner le processeur à des températures élevées pendant de longues périodes l’affecte grandement, l’usant irrémédiablement. Garder un œil sur la température est donc toujours une bonne idée, pour pouvoir agir en circonstance.

Si vous vous retrouvez à devoir faire diminuer la température ou si vous voulez simplement reposer votre machine, vous pouvez toujours regarder du côté des dissipateurs, des systèmes de refroidissement (ventilateurs, circulation d’air) et si vous avez une machine de bureau, vous pouvez même investir dans un water cooling.