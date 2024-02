Project Crystal de Lenovo : Premier ordinateur portable au monde doté d’un écran microLED transparent

Malheureusement, il ne s'agit que d'un concept et ne sera donc pas commercialisé dans l'immédiat.

Tl;dr Lenovo a créé Project Crystal, premier ordinateur portable à écran microLED transparent.

L’appareil n’est pas destiné à la vente, mais explore les applications potentielles de la technologie.

Des usages potentiels incluent l’affichage à double sens et les applications de réalité augmentée.

Néanmoins, le projet rencontre encore des défis techniques et conceptuels.

Lenovo ouvre la voie avec son Project Crystal

La compagnie Lenovo rend hommage à l’ère de la science-fiction avec son invention ultime, baptisée Project Crystal. En émane le parfum troublant d’un objet tout droit sorti d’un plateau de cinéma. Nous parlons ici du supposé premier ordinateur portable au monde doté d’un écran microLED transparent.

Un concept riche en potentiel

Lenovo n’envisage pas de commercialiser ce produit. L’objectif derrière cette initiative est plutôt d’explorer le potentiel des panneaux microLED transparents et de leur intégration avec l’IA. Imaginons une utilisation dans un cabinet médical ou une réception d’hôtel : plutôt que de tourner laborieusement l’écran pour partager des informations, il suffirait de manipuler la visibilité via un logiciel, permettant une explication en profondeur à votre interlocuteur face à vous.

Découverte des applications

Un appareil photo intégré ouvre la voie à de possibles applications de réalité augmentée. Par exemple, en identifiant un objet comme le permet Google Lens. Généreusement enrichie par son écran transparent, cette technologie pourrait encore évoluer : afficher un schéma ou un plan sur l’objet représenterait une avancée considérable pour le dépannage ou la réparation.

Ce qui est impressionnant au sujet du Project Crystal, c’est que Lenovo ait osé le concrétiser. Car les écrans microLED standards sont extrêmement coûteux, généralement réservés pour des appareils haut de gamme tels que The Wall de Samsung ou Vision Pro d’Apple.

Étapes et défis du Project Crystal

Ce type de technologie peut être déconcertant. L’écran de Project Crystal semble être une simple plaque de verre légèrement teintée de brun. Mais en un instant, l’écran s’illumine comme un navire de guerre. Son éclairage atteint 1 000 nits et peut atteindre jusqu’à 3 000 nits, ce qui le rend plus lumineux que le Galaxy S24.

Malgré tout, il reste des défis à relever. Les problèmes liés au manque de retour tactile sur le clavier pourraient être résolus en utilisant l’IA pour apprendre les habitudes de frappe d’une personne.

Project Crystal défie notre conception des technologies d’affichage et nous incite à réfléchir à leur place dans les ordinateurs portables du futur, malgré les problèmes techniques actuels. C’est une solution en quête de problème, un problème qui existe dans des situations de niche et qui pourrait mériter d’être traité plus sérieusement à l’avenir.