Quelles différences entre le Steam Deck et le Lenovo Legion Go ?

Le marché des consoles de jeux vidéo PC portable s'est considérablement étoffé ces dernières années. Dans quelques semaines arrivera le Lenovo Legion Go. Quelles différences par rapport au Steam Deck ?

Le jeu vidéo PC en mode “console portable” est une réalité et il y a aujourd’hui de nombreuses options sur le marché. Il y a bien sûr le Steam Deck de Valve, apprécié pour sa navigation facile et ses capacités en émulation. La plus récente Lenovo Legion Go est aussi très attrayante, bien qu’un peu plus onéreuse. Comment choisir entre les deux ?

Tarifs et spécifications

La Legion Go est plus chère, à partir de 699 $, soit peu ou prou le tarif le plus élevé du Steam Deck, proposé à partir de 399 $. Le prix de ces machines grimpe avec le stockage embarqué, mais le Steam Deck coûte, au maximum, 649 $.

Mais le prix ne fait pas tout, évidemment. Chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Spécifications du Lenovo Legion Go

Écran : 8,8 pouces, 2 560 x 1 600 pixels, 144 Hz

Processeur : AMD Ryzen Z1 Extreme

RAM : 16 Go

Stockage : jusqu’à 1 To (extensible aussi)

Capacité de batterie : 49,2 Wh

Spécifications du Steam Deck

Écran : 7 pouces, dalle IPS 1 280 x 800 pixels, 60 Hz

Processeur : AMD Zen 2 / APU RDNA, personnalisés

RAM : 16 Go

Stockage : jusqu’à 512 Go (extensible aussi)

Capacité de batterie : 40 Wh

Performances

Au vu des spécifications, on se doute que les différences sont notables en termes de performances. L’écran du Legion Go offre une résolution plus importante, avec un taux de rafraîchissement plus élevé, que le Steam Deck. Le Legion Go a aussi davantage de stockage, avec une variante à 1 To, deux fois plus importante que le Steam Deck. Cela étant dit, le stockage peut être étendu sur les deux machines.

Le processeur du Legion Go est aussi plus performant que celui, vieillissant, du Steam Deck. Mais cela n’est pas nécessairement synonyme de meilleures performances. Le GPU intégré dans le processeur du Steam Deck gère mieux les graphismes grâce à son nombre de cœurs plus élevé. Et de nombreux jeux sont optimisés pour le Steam Deck.

Gardez à l’esprit que ces machines ne sauraient proposer une expérience similaire à celle d’un PC haut de gamme, mais ce n’est pas là leur but. Le Legion Go proposera de meilleures performances, mais cela puisera grandement dans l’autonomie.

Autonomie

Sur le papier, le Legion Go a une batterie un peu plus importante, mais l’autonomie constatée dépend de l’utilisation de l’énergie. Le Steam Deck est optimisé pour gérer au mieux son autonomie, même sur des jeux très demandeurs. Le Lenovo Legion Go, de son côté, embarque des composants plus puissants, ce qui pourrait venir éteindre la machine plus rapidement, selon vos paramètres de jeu.

Difficile d’évaluer les deux sur cet aspect tant cela dépend de l’utilisation. Si vous ne poussez pas trop les paramètres, vous aurez quelques heures de jeu devant vous. Mais sachez que ces deux machines gèrent très bien la recharge.

Système d’exploitation

C’est probablement l’aspect le plus différenciant des deux appareils. Le Legion Go est conçu pour faire tourner Windows 11 nativement, mais l’expérience n’est pas aussi fluide qu’avec SteamOS de Valve, qui a été pensé et conçu pour le Steam Deck. Le Steam Deck propose un mode Desktop, qui mimique Windows, et il est possible d’installer Windows 11 si vous le souhaitez.

Le choix de l’OS est très subjectif, mais SteamOS est facile vainqueur tant l’utilisation et la navigation sont efficaces. Choisir, installer et jouer à un jeu se fait on ne peut plus simplement. Sur le Lenovo Legion Go, il vous faudra installer des apps conçues pour Windows 11 et aller les retrouver comme vous le feriez sur un PC conventionnel. Cela fonctionne, certes, mais ce n’est pas aussi intuitif que sur l’OS du Steam Deck. Et sur la machine de Lenovo, il y a parfois des soucis de détection entre le combo clavier/souris et la manette.

L’émulation, quant à elle, est possible sur les deux appareils, mais il faut davantage de travail et de configuration sur le Steam Deck.

Quelle console devriez-vous acheter ?

Le Lenovo Legion Go arrivera sur le marché en novembre. Le Steam Deck est déjà disponible. Si vous voulez une console tout de suite, le choix est fait. Si vous pouvez attendre, le Legion Go est une bonne option, mais plus onéreuse.

L’un dans l’autre, le Legion Go est le plus performant des deux, avec son processeur, sa compatibilité complète Windows 11 et son écran. Mais pour le prix, il est difficile de battre le Steam Deck.

Alors certes, une option plus puissante est une bonne chose, mais au final, prendre le Steam Deck et plonger dans un jeu se fait avec quelques boutons. Et vous n’avez pas à vous embêter avec Windows 11. Si vous voulez simplement jouer, facilement, optez pour le Steam Deck.