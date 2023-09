Pourquoi le Steam Deck est toujours un bon achat en 2023

La console portable Steam Deck de Valve a presque deux ans, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est toujours un appareil très intéressant aujourd'hui.

Le Steam Deck de Valve a presque deux ans, déjà. En tant que réponse au vrai PC portable gaming, la communauté gaming s’est montrée extrêmement intéressée par le Steam Deck, mais avec la concurrence qui existe aujourd’hui, la hype est-elle toujours là ? Et toujours justifiée ? Autrement dit, le Steam Deck vaut-il toujours le coup ?

Qu’est-ce que le Steam Deck ?

Le Steam Deck est un petit appareil portable qui vous donne un accès à votre bibliothèque de jeux PC via les jeux compatibles avec la machine avec, mais aussi avec le service de cloud gaming de Steam, ce qui permet de diffuser des jeux directement depuis votre PC sur le Steam Deck.

Ces deux options fonctionnent très bien, selon votre connexion à Internet, et vous permettent de jouer de manière simple et rapide à vos jeux PC préférés pendant vos déplacements. Le cloud gaming de Steam, de son côté, montre rapidement ses limites si la connexion n’offre pas un débit très élevé.

Et par rapport aux PC portables ?

Le Steam Deck est un petit PC portable gaming, mais son CPU Zen 2 ne saurait, à lui seul, le différencier. La Ayaneo Next Advance, par exemple, embarque un CPU AMD Ryzen 7 5800U, bien plus puissant que le processeur AMD maison du Steam Deck. Mais le tarif est aussi bien moindre, 400 € contre environ 1 300 € pour la machine d’Ayaneo.

Les spécifications complètes :

AMD APU

CPU : Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5 GHz (jusqu’à 448 GFlops FP32)

GPU : 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6 GHz (jusqu’à 1.6 TFlops FP32)

puissance APU : 4-15 W

16 Go LPDDR5 de RAM

Le Steam Deck est proposé en trois variantes : 64 Go eMMC, 256 Go SSD NVMe, 512 Go SSD NVMe, pour un tarif de 377,10, 466,65 et 543,20 €, respectivement.

Par rapport aux autres machines portables similaires, le Steam Deck est très intéressant, mais il reste en deçà en termes de performances brutes. Cependant, Valve a fait beaucoup pour s’assurer que les jeux soient améliorés et pensés pour tirer le maximum de ce que l’appareil a à offrir : la fonctionnalité de cloud gaming permet de laisser tous les calculs à l’ordinateur principal.

Si l’argent n’est pas un problème, opter pour une option plus onéreuse comme l’Ayaneo ou l’Asus ROG vous offrira davantage de performances, mais vous n’aurez pas les fonctionnalité natives de Steam, qui permettent de gérer facilement vos jeux et comptes.

Les performances du Steam Deck

Le Steak Deck fonctionne sous Linux, tous les jeux ne sont donc pas compatibles. Mais vous pouvez facilement installer Windows 11 ainsi que d’autres jeux pas spécifiquement optimisés pour le Steam Deck.

Le Steam Deck est parfait pour celles et ceux qui veulent jouer aux titres AAA – Baldur’s Gate 3, The Witcher 3 et même Red Dead Redemption 2 – comme aux jeux indépendants – on pense tout particulièrement à Hades -.

D’un autre côté, certains jeux comme Elden Ring mettent l’appareil à rude épreuve, le faisant rapidement chauffer. Et la majorité de ces gros jeux ne peuvent tourner qu’à 30 fps maximum.

Devriez-vous acheter le Steam Deck ?

Jouer à des AAA comme des jeux indépendants sur le Steam Deck est très intéressant, mais cela peut nécessiter un peu de bidouillage. Et avec les performances limitées de l’appareil, il faut vous attendre à quelques ralentissements ici et là, et ne pas vouloir jouer dans la meilleure qualité graphique, mais ce n’est pas là l’objectif, finalement.

Si cette qualité visuelle ne vous importe que peu, le Steam Deck peut être parfait pour vous, a fortiori si vous trouvez une offre intéressante. D’autant plus que les possibilités autour de l’émulation sont très nombreuses avec le Steam Deck, sachez-le.