Le nouveau dock GuliKit pour Steam Deck et Switch ressemble fort à la SNES. Parfait pour jouer à des jeux SNES sur Switch.

Une console de jeux vidéo a souvent besoin d’un certain nombre d’accessoires pour exprimer tout son potentiel et vous offrir une expérience tout à fait agréable au quotidien. Pour les consoles portables, cela peut passer par un dock, fort utile lorsque vous voulez jouer sur votre téléviseur. Là, vous avez plusieurs options : la voie officielle ou les alternatives tierces. En voici une nouvelle qui devrait plaire aux fans de retro, on la doit à l’accessoiriste GuliKit.

Ce dock reprend de nombreux éléments de design de la Super Nintendo, avec sa coque grise et ses deux gros boutons violets, qui n’existent d’ailleurs que pour des raisons esthétiques. Le port de dock, que vous pouvez protéger de la poussière avec un couvercle, dispose par ailleurs de deux ouvertures.

À l’arrière, on trouve des ports pour la recharge USB-C et l’adaptateur secteur ainsi qu’un port Gigabit Ethernet, HDMI et trois ports USB 3.0. Le dock supporte jusqu’à 100 W et la sortie vidéo HDMI 4K à 60 Hz. Il y a même un élément caché pour quatre cartes microSD.

New docking station. Support Steam Deck, ROG Ally, Switch and Ayaneo' consoles. pic.twitter.com/wfpu7pH39b — GuliKit (@GuliKitDesign) August 23, 2023

Ce dock n’est pas réservé à la console Steam Deck. GuliKit explique qu’il est tout à fait compatible avec d’autres consoles portables similaires, comme les machines ROG Ally et Ayaneo. Vous pouvez aussi l’utiliser pour jouer à votre Nintendo Switch sur votre téléviseur. GuliKit précise que vous devrez cependant placer votre Switch à l’envers pour que le port USB-C de la console soit accessible. Quoi qu’il en soit, cela fait vraiment son effet d’utiliser une Switch dans ce dock pour jouer à des jeux SNES.

Le tarif de l’accessoire n’a pas encore été révélé, mais le dock devrait être disponible dans le courant du mois de septembre, selon GuliKit. Pour l’heure, le seul inconvénient de cet appareil, finalement, est qu’il est basé sur la version américaine de la SNES ou non la version européenne, avec laquelle beaucoup ont grandi.