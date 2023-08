Lenovo Legion Go, une console moitié Steam Deck, moitié Nintendo Switch. Peu d'informations pour le moment, mais un appareil prometteur.

Le marché des consoles portables semble de nouveau avoir retrouvé grâce aux yeux des constructeurs, très probablement porté par le succès de la Nintendo Switch il y a quelques mois. Aujourd’hui, il existe déjà plusieurs options sur le marché et nous pourrions en accueillir bientôt une nouvelle grâce à Lenovo.

Le fabricant Lenovo pourrait en effet lancer d’ici peu une console portable concurrente aux modèles sous Windows existants que sont les Steam Deck et autre ASUS ROG Ally, tout en proposant des contrôles amovibles comme sur la Nintendo Switch. C’est tout du moins ce qu’annonce Windows Report. Baptisée Lenovo Go, cette console fonctionnerait sous Windows 11 et disposerait des nouveaux processeurs AMD Phoenix. Pour le reste, on trouverait notamment un pied pour la poser sur une face plane, un slot microSD et deux ports USB-C.

Malheureusement, il faut se contenter de ces maigres informations. Le leak ne dévoile aucune spécification matérielle, mais les différentes images de cette Legion Go montrent de nombreux boutons, y compris à l’arrière de l’appareil, ainsi qu’une molette dissimulée sous la gâchette en haut à droite. Il y aurait aussi un port pour le casque, des boutons pour le volume et un grand ventilateur à l’arrière. Étant donné la présence de contrôles détachables (et la présence de l’OS Windows 11 adapté au tactile), l’écran, qui ferait environ 8 pouces, serait très probablement tactile.

Peu d’informations pour le moment, mais un appareil prometteur

Si l’on en croit une rumeur précédente, Lenovo avait déjà construit un prototype de console portable baptisé Legion Play, projet qui n’est jamais allé plus loin. Il est en tous les cas tout à fait logique que l’entreprise, orientée PC, propose un appareil portable sous Windows, et les contrôles amovibles façon Switch pourraient aider à faire sortir cette Legion Go du lot. Outre les Steam Deck et ASUS ROG Ally, cette console de Lenovo serait aussi en concurrence avec les nombreux modèles de Ayaneo, y compris son dernier modèle, la 2S.