Lenovo ferme sa division Legion dédiée aux smartphones gaming

Lenovo avait bâti quelque chose de très solide et s’était taillé une belle réputation avec sa gamme de smartphones Legion pour le gaming, des appareils offrant des spécifications très impressionnantes et certaines options assez anecdotiques, mais qui font leur petit effet, comme le stockage RAID SSD ou les caméras pop-up. Aujourd’hui, l’entreprise a malheureusement fermé totalement cette division, selon une information de Android Authority.

Lenovo arrête les frais avec sa division Legion dédiée au gaming

La déclaration du porte-parole de la marque est sans équivoque : “Lenovo met fin à ses smartphones gaming Legion basés sur Android, ceci dans le cadre d’une plus vaste transformation de son activité et pour consolider son portfolio autour du jeu vidéo. En tant que leader sur le marché des appareils et des solutions dédiés au gaming, Lenovo est totalement engagée à faire avancer la catégorie du gaming dans tous ses aspects, tout en se concentrant sur les zones où elle peut apporter le plus de choses à la communauté mondiale du gaming.”

L’engagement dans le gaming de Lenovo a très probablement faibli dû au fait que la marque n’est pas parvenue à établir de position franche sur le marché extérieur à la Chine. L’entreprise avait récupéré un certain nombre d’employés de l’équipe d’ASUS ROG au début de cette aventure, montrant clairement qu’elle était totalement plongée dans le jeu vidéo mobile. Son dernier produit en date estampillé Legion était le Y70, annoncé en août dernier, légèrement moins haut de gamme, et le dernier flagship en date remonte à plus d’un an. C’était le Y90, lancé en février 2022.

Il ne reste plus grand monde désormais sur ce segment

Maintenant que Lenovo a quitté le marché, il ne reste plus que ASUS avec sa gamme de smartphones ROG, ainsi que Nubia Red Magic et Xiaomi Black Shark – mais ce dernier s’est récemment séparé d’une grande partie de sa masse salariale -. Lenovo va désormais très certainement se concentrer sur sa gamme Moto ainsi que ses modèles spéciaux comme le ThinkPhone.