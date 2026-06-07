Kane Parsons veut Portal après le carton record de Backrooms en salle

Le jeune réalisateur de Backrooms, désormais porté par un succès record chez A24, laisse entendre qu’il travaille déjà autour d’un film Portal.

En bref Kane Parsons vise possiblement Portal

Backrooms pulvérise déjà des records chez A24

Le calendrier pourrait tout retarder

Hollywood adore aller vite. Et là, il a trouvé un nouveau jouet, Kane Parsons. À 20 ans, le réalisateur de Backrooms enchaîne un démarrage si fort que le film est déjà en passe de devenir le plus gros succès domestique de l’histoire de A24. Ce qui compte, maintenant, c’est la suite de son pouvoir de choix. Et visiblement, ce choix pourrait mener vers Portal.

Un refus des grosses franchises, sauf exception très ciblée

Dans le podcast The Town, Parsons a d’abord fermé la porte à des univers comme Star Wars ou Star Trek. Pas son sujet. Il a ensuite nuancé, en expliquant qu’il ferait une exception pour une ou deux choses liées à son enfance, venues du début des années 2000, sans vouloir les nommer.

Le détail intéressant est ailleurs. Poussé à préciser sa pensée, il a reconnu que des choses bougeaient déjà un peu. Résultat ? Une machine à spéculer lancée en quelques minutes.

Pourquoi Portal revient si vite dans les spéculations

Le nom de Portal s’est vite imposé. Et ce n’est pas juste une théorie de fans un peu emballés. Le journaliste Kyle Buchanan, du New York Times, a ajouté sur X qu’il avait demandé dès le mois de mai à Parsons s’il serait intéressé par un film Portal. Réponse du cinéaste, traduite littéralement : « j’étais déjà en train de regarder cela avec beaucoup de prudence et beaucoup de curiosité ».

Ça change la lecture. On n’est plus dans la simple envie jetée en podcast, mais dans une piste déjà envisagée, avec ce mélange de fascination et de retenue qui colle assez bien au bonhomme.

Un jeu parfait sur le papier, compliqué dans les faits

Si Valve finit par ouvrir la porte, le mariage a du sens. Le premier Portal, sorti en 2007, enferme un sujet de test dans les laboratoires d’Aperture Science, sous le contrôle d’une intelligence artificielle sadique. Toute l’idée repose sur un pistolet capable d’ouvrir des portails, avec des énigmes physiques de plus en plus tordues. Puis Portal 2, en 2011, a encore élargi l’univers et a été encore mieux reçu.

Ce n’est pas un détail générationnel. Ces jeux ont clairement compté pour Parsons, qui était alors très jeune, comme certains Nintendo l’ont été pour les enfants des années 1980.

Mais il y a un passif. Un film Portal était déjà en développement en 2013 avec J.

J. Abrams et Gabe Newell, président de Valve. Depuis, le projet traîne. En 2021, Abrams disait encore qu’il était sur les rails. Bref, si Parsons veut vraiment le faire, il faudra composer avec cet héritage-là.

Le vrai frein pourrait s’appeler Backrooms 2

Il y a aussi une question très concrète, le temps.

La fin de Backrooms prépare clairement une suite, et on imagine mal Parsons laisser ce chantier à quelqu’un d’autre. Si c’est bien lui qui la pilote, Portal risque de patienter encore quelques années. Et c’est sans doute ça, le plus révélateur : à peine arrivé, Parsons a déjà assez de poids pour relancer une vieille adaptation maudite. Reste à voir si l’industrie saura attendre le bon moment.