Le retour de Blue Beetle dans le nouveau DCU se précise chez Gunn

Une rumeur annonce le retour de Xolo Maridueña en Blue Beetle dans Man of Tomorrow l’an prochain. Un signal très concret pour le plan de James Gunn.

En bref Xolo Maridueña pourrait revenir en Blue Beetle

Le retour viserait Man of Tomorrow l’an prochain

Le plan de James Gunn prend forme

Le nouveau DCU doit encore prouver une chose simple, quels personnages de l’ancienne période ont vraiment une place dans la suivante. Et c’est là que le cas Blue Beetle devient intéressant. D’après Nexus Point News, Xolo Maridueña reviendrait l’an prochain dans Man of Tomorrow pour reprendre le rôle de Jaime Reyes.

Le vrai test du DCU, ce n’est pas Batman

Quand James Gunn a pris les commandes de DC Studios comme coprésident, le message était clair, on repartait presque de zéro. Le lancement devait passer par son film Superman, avec en parallèle la promesse d’un grand chantier plus large, y compris une vraie Bat-family au cinéma via The Brave and the Bold. Pour l’instant, cette partie-là n’a toujours pas pris une forme concrète.

Mais il y avait un autre engagement, moins spectaculaire et sans doute plus délicat. James Gunn expliquait que certains héros du DCEU ne disparaîtraient pas avec le redémarrage. En gros, pas un grand coup d’éponge uniforme, plutôt un tri.

Gunn a déjà commencé à recâbler l’univers

Ce tri, on l’a déjà vu à l’écran. Très vite, John Cena a gardé sa place avec Peacemaker. La première de la saison 2 a même servi de correction de trajectoire assez nette, la scène n’intègre plus la Justice League du DCEU, remplacée rétroactivement par la Justice Gang aperçue dans Superman.

Ce détail compte plus qu’il n’y paraît. Il montre la méthode, conserver ce qui fonctionne, mais le raccorder au nouveau canon sans attendre un énorme film explicatif. C’est assez propre, quand même, même si ça demande au public de suivre les soudures en direct.

Blue Beetle passerait enfin du teasing au concret

Dans ce cadre, le retour de Xolo Maridueña ne serait pas une simple apparition nostalgique. James Gunn avait déjà laissé entendre que Jaime Reyes ferait partie du voyage dans le nouveau DCU. La rumeur relayée par Nexus Point News donne enfin un calendrier, avec Man of Tomorrow visé pour l’an prochain.

Résultat ? Une promesse formulée au début de la relance de DC Studios commencerait réellement à se matérialiser. Et pour les fans, ce n’est pas anodin. Si Blue Beetle revient bien, on ne sera plus dans l’intention ou le teasing, mais dans une logique de continuité assumée. C’est là que le projet de James Gunn sera jugé, pas seulement sur ses nouveaux héros, aussi sur sa capacité à faire tenir ensemble des morceaux venus d’avant.