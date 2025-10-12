James Gunn dévoile comment Peacemaker prépare le terrain pour Man of Tomorrow

James Gunn détaille la manière dont la série Peacemaker prépare le terrain pour Man of Tomorrow, en exposant les liens narratifs et les éléments de continuité qui relient ces deux projets phares du nouvel univers cinématographique DC.

Tl;dr La saison 2 de Peacemaker prépare Man of Tomorrow .

prépare . Le final introduit Salvation , planète clé pour la suite.

, planète clé pour la suite. L’alliance Luthor-Flag menace les métahumains du DCU.

Un tournant décisif pour le DCU

L’univers cinématographique de DC s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure. La diffusion du final de la saison 2 de Peacemaker, épisode intitulé « Full Nelson », n’a rien d’anodin : il jette les bases narratives sur lesquelles reposera le prochain film tant attendu, Man of Tomorrow. Le showrunner et réalisateur, James Gunn, n’a d’ailleurs pas caché cette ambition, évoquant récemment l’importance déterminante de ce dernier épisode dans l’orientation future du DCU.

Salvation, un nouveau terrain de jeu risqué

Chose rare dans l’écosystème des adaptations, la fin ouverte de Peacemaker propulse son héros, Christopher Smith, sur la planète prison Salvation. C’est là que le gouvernement américain exile désormais les métahumains. Cette décision radicale intervient alors même que Smith commençait enfin à trouver une forme de stabilité et d’acceptation auprès d’un groupe qui lui était cher. La solitude forcée du personnage et les créatures inquiétantes qu’il y découvre laissent présager un terrain propice à l’arrivée de menaces inédites — pourquoi pas une incursion extraterrestre ? Pour beaucoup, cette introduction rappelle l’intrigue du comics « Salvation Run », bien que l’adaptation s’annonce singulière : ici, Lex Luthor, loin d’être prisonnier, collabore activement avec le gouvernement.

Nouvelles alliances, nouveaux dangers : vers une chasse aux métahumains ?

Au fil des épisodes, un partenariat inattendu entre Luthor et Rick Flag Sr. se dessine. Leur projet commun ne laisse rien présager de bon pour les métahumains du DCU. Une hypothèse prend forme : avec le soutien d’A.R.G.U.S., ils pourraient lancer une vaste opération contre des groupes tels que la Justice Gang, sous couvert de protection planétaire. Si certains redoutent déjà l’entrée en scène d’antagonistes majeurs comme Darkseid ou Brainiac, une chose paraît certaine : la tension monte.

Voici comment ces différents éléments pourraient s’articuler :

L’introduction de Checkmate par Chris et ses alliés ouvre la voie à une résistance organisée.

L’envoi des métahumains sur Salvation permettrait à un ennemi puissant — peut-être extraterrestre — de menacer la Terre.

L’équilibre précaire entre héros et institutions pourrait voler en éclats dans le prochain film.

Peacemaker, passage obligé avant le grand saut ?

Avec aucune saison 3 prévue pour l’instant, la série laisse néanmoins des intrigues cruciales en suspens. Difficile désormais d’ignorer sa place stratégique au sein du DCU repensé par James Gunn. Tout indique que pour saisir pleinement la portée narrative de Man of Tomorrow, il faudra avoir suivi les derniers rebondissements des aventures de Chris Smith. Les prochains mois promettent donc leur lot de débats passionnés chez les fans… et peut-être quelques surprises supplémentaires.