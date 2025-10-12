Trois films de science-fiction prometteurs sabotés par un retournement de situation inattendu

Certains films de science-fiction prometteurs ont vu leur impact diminuer à cause d’un retournement de situation controversé. Retour sur trois œuvres qui, malgré un potentiel certain, ont déçu en raison d’un unique rebondissement scénaristique.

Tl;dr Certains twists de films SF ruinent l’expérience.

Signs , Hancock , The Gorge : exemples marquants.

, , : exemples marquants. Mystère sous-exploité, révélations trop explicatives déçoivent.

Quand le twist sabote la science-fiction

Il existe des moments de cinéma où le spectateur, happé par le récit, voit soudain tout basculer grâce à un retournement scénaristique saisissant. On pense à la révélation finale du mythique La Planète des singes, ou encore au choc provoqué par la conclusion d’Arrival. Mais à l’inverse, certains films de science-fiction, portés par des idées prometteuses ou des concepts originaux, trébuchent précisément au moment où ils veulent surprendre.

Expliquer l’inexplicable : un défaut récurrent

Prenons The Gorge. Au départ, le film intrigue : deux soldats ennemis, incarnés par Miles Teller et Anya Taylor-Joy, doivent monter la garde sur les versants opposés d’une immense gorge. Le mystère plane – que gardent-ils exactement ? Très vite pourtant, ce n’est plus la menace qui captive, mais bien la dynamique entre les deux protagonistes. Hélas, lorsque la grande révélation tombe – des créatures issues d’expériences génétiques datant de la Seconde Guerre mondiale –, tout s’essouffle. On aurait préféré rester dans l’ambiguïté plutôt que subir une exposition trop détaillée. Un dernier rebondissement tente de raviver l’intérêt, mais la magie s’est dissipée.

L’art manqué du twist chez les super-héros et les aliens

En 2008, alors que le genre super-héroïque connaît une renaissance grâce à Iron Man et à The Dark Knight, le film satirique Hancock, porté par Will Smith, propose une figure atypique de justicier alcoolique et désabusé. Une première partie percutante laisse espérer un renouveau. Puis vient le twist : Hancock et Mary (Charlize Theron) seraient en réalité des êtres immortels aux pouvoirs surnaturels… affaiblis dès qu’ils sont proches ! L’idée tourne au ridicule et fait perdre au film sa fraîcheur.

Autre exemple frappant : Signs. Avec une narration centrée sur une famille isolée face à une invasion extraterrestre, M. Night Shyamalan maintient un suspense efficace jusqu’à l’explication finale : les aliens sont vulnérables… à l’eau ! Dans un monde recouvert à 70 % par cet élément, la logique vacille brutalement.

L’alchimie du mystère avant tout ?

On pourrait croire que ces œuvres auraient pu marquer durablement le genre si elles avaient cultivé leur part d’ombre au lieu de dissiper tout mystère. Pour certains amateurs du genre, ces films rappellent que la force de la science-fiction tient parfois moins dans ses réponses que dans ses questions restées en suspens.

Ainsi, parmi les choix scénaristiques qui ternissent un film SF prometteur :

Surenchère d’explications aux dépens de l’atmosphère mystérieuse.

Les plus grands classiques savent souvent jouer avec cette frontière délicate entre non-dit et révélation choc — tous n’y parviennent pas aussi brillamment.