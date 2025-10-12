Le film La Disparue de la cabine 10 s’éloigne du roman, mais ce choix divise

L’adaptation du roman à suspense « La Disparue de la cabine 10 » opère une modification majeure par rapport à l’intrigue originale. Ce choix scénaristique, loin de convaincre pleinement, suscite des interrogations quant à sa pertinence et son impact sur l’histoire.

Une adaptation Netflix qui prend ses distances

Difficile, même pour un passionné de thriller, d’ignorer l’engouement suscité par « La Disparue de la cabine 10 » sur Netflix. Adaptée du roman à succès de Ruth Ware, cette version cinématographique, portée par Keira Knightley, intrigue autant qu’elle déroute. Dès les premiers instants, on comprend que l’histoire – celle de la journaliste Lauren « Lo » Blacklock, invitée à couvrir le voyage inaugural d’un luxueux navire – ne suivra pas exactement le même sillage que le livre.

Du cambriolage au meurtre : un changement clé

La différence la plus frappante concerne l’origine du traumatisme de Lo Blacklock. Dans le roman, tout débute par une violente effraction à son domicile, événement jamais vraiment élucidé, mais essentiel : il façonne la paranoïa et l’instabilité de la narratrice. La police se montre suspicieuse, Lo se réfugie dans l’alcool et ses anxiétés transparaissent dans chaque interaction. Bref, elle incarne une vraie narratrice peu fiable, qualité centrale du suspense.

Mais sur écran, la donne change radicalement. Le film choisit d’escamoter le cambriolage au profit d’un élément inédit : Lo aurait assisté à un meurtre lors d’une enquête journalistique antérieure. Ce passé trouble est évoqué par des flashbacks épars et les conversations avec d’autres passagers tels que Heidi (Hannah Waddingham) ou Ben (David Ajala). Pourtant, cette modification dilue sensiblement la dimension ambiguë du personnage.

Narration allégée, suspense émoussé ?

La subtilité initiale du roman se perd en chemin. Là où les lecteurs doutaient constamment des perceptions de Lo – à cause de sa consommation d’alcool ou des médicaments dérobés –, le spectateur n’a plus guère de raison objective de mettre en question sa version des faits. L’absence de détails sur ce fameux meurtre réduit ce nouvel arc narratif à un simple ressort scénaristique : on ne saisit ni son impact émotionnel, ni sa justification profonde.

En conséquence, la suspicion immédiate dont fait l’objet Lo auprès des autres invités paraît artificielle. Voici ce qui était mieux amené dans le livre :

Cambriolage inexpliqué : déclencheur crédible de paranoïa.

déclencheur crédible de paranoïa. Addiction suggérée : alimente la défiance du groupe envers elle.

alimente la défiance du groupe envers elle. Narration subjective : entretient constamment le doute chez le lecteur.

Bilan mitigé, mais divertissement assuré

Certes, on comprend la volonté des créateurs de concentrer l’intrigue à bord du navire Aurora et d’éviter certains clichés liés aux personnages féminins tourmentés par l’alcool. Toutefois, cette adaptation allège la complexité psychologique qui faisait tout le sel du texte original. Reste une version plaisante et rythmée pour les amateurs de mystères maritimes… mais ceux qui cherchent la profondeur psychologique du roman risquent bien de rester sur leur faim.

L’essentiel : « La Disparue de la cabine 10 » reste accessible sur Netflix pour les curieux – quitte à préférer relire le roman avant d’embarquer.