Pourquoi les Humains sont-ils surnommés les Échos dans « La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume » ?

"La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume" situe l'action 300 ans après la trilogie d'origine.

Le film suit le chimpanzé Noa et sa confrontation avec l’humanité déclinante.

Les humains, appelés « échos », ont régressé à un état sauvage à cause de la grippe simienne.

Le terme « échos » témoigne de la dominance des singes et du déclin de l’humanité.

Un règne simien post-apocalyptique

La saga La Planète des Singes se poursuit avec une nouvelle œuvre, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Ce récit post-apocalyptique nous plonge 300 ans après la trilogie d’origine, dans un monde où le chimpanzé Noa, de la tribu des Aigles, est notre guide à travers une société simienne bien établie.

Les « échos » : l’humanité déclinante

Dans cette nouvelle réalité, les humains, surnommés « échos », ont régressé à un état primitif suite à la pandémie de la grippe simienne, un virus initialement conçu comme un remède contre Alzheimer. Ce virus a non seulement décimé 99% de la population humaine, mais a aussi perturbé les générations humaines restantes en limitant leur capacité cérébrale et leur capacité à parler. Les échos, qui ne sont plus que l’ombre de leurs anciens moi, sont perçus par les singes comme lents, malodorants et nuisibles.

Une lutte de pouvoir entre singes

Le film se concentre cependant sur une lutte de pouvoir interne entre les singes, où Noa combat pour libérer son clan captif aux mains d’un faux prophète assoiffé de pouvoir, le Proxima Casaer. Malgré cette lutte interne, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume éclaire de manière significative le récit de l’humanité.

Une fin ouverte

Alors que la fin du film révèle l’existence de nombreux humains qui n’ont pas régressé à l’état d’échos, les singes continuent à utiliser ce terme pour décrire l’ensemble de la race humaine. Cela suggère une dynamique d’inégalité persistante entre les singes et l’humanité, laissant la porte ouverte à une éventuelle revanche humaine dans les prochains chapitres de l’histoire.