La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume – Une suite est-elle envisageable ? Tout ce que nous savons

La saga La Planète des Singes a connu d'énormes succès. Son dernier opus, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, pourrait relancer l'engouement. Mais faut-il s'attendre à une suite ?

Tl;dr Une suite à La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume n’est pas confirmée.

Des indices dans le film suggèrent une suite possible.

Le casting de la suite pourrait inclure les personnages principaux du film précédent.

Une suite pourrait impliquer une bataille entre les humains intelligents, le clan de l’Aigle et le royaume de César.

Le futur incertain de la franchise

La célèbre franchise de science-fiction, La Planète des Singes, a pris de l’ampleur en 2024 avec la sortie du dernier film, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Cependant, la question de la réalisation d’une suite reste encore sans réponse.

Des indices prometteurs

Un indice révélateur concernant l’avenir de la franchise se trouve dans le film lui-même. La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume laisse clairement entrevoir que l’histoire n’en est qu’à ses prémices. Même si la chronologie de la franchise est quelque peu floue, il est raisonnable de penser qu’il reste encore des centaines, voire des milliers d’années entre Le Nouveau Royaume et le film original de 1968.

Potentiel du casting pour une suite

Bien qu’il soit difficile de prédire exactement la direction que pourrait prendre une suite à La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, il est fort probable qu’elle reprendrait là où son prédécesseur s’est arrêté. Cela signifie que plusieurs des personnages survivants de Le Nouveau Royaume, comme Freya Allan dans le rôle de Mae et Owen Teague dans le rôle de Noa, seraient de retour.

Un aperçu de l’intrigue potentielle

La fin de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume est loin d’être concluante. Avec la défaite de Proximus Caesar, la menace immédiate pour les singes et l’humanité a été temporairement neutralisée. Cependant, un successeur à la couronne de Proximus pourrait probablement se lever pour défier le nouveau leader du Clan de l’Aigle, Noa. Par ailleurs, la trêve instable entre Mae et Noa ne durera probablement pas beaucoup plus longtemps.