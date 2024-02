La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume surpasse Jurassic World à son propre jeu

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume surpasse la franchise Jurassic World sur un point crucial partagé dans leurs scénarios. Quel est cet élément distinctif qui fait la différence ?

Tl;dr La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume dépasse Jurassic World dans la trame partagée.

Le film explore la Terre 300 ans après La Planète des Singes : Suprématie.

Jurassic World : Le Monde d’après a une coexistence humains-dinosaures improbable.

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume présente une coexistence plus réaliste.

Les singes surpassent les dinosaures

Le récit partagé entre La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume et la franchise Jurassic World voit un vainqueur clair. La dernière bande-annonce du quatrième opus de la saga des singes a révélé que son intrigue est nettement supérieure à celle de son homologue dinosaure. Attendu avec impatience pour le 10 mai 2024, ce film promet un récit captivant.

Un nouveau chapitre pour les singes

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume quitte l’histoire de Caesar pour explorer la Terre 300 ans après la fin de La Planète des Singes : Suprématie (2017). Avec Owen Teague, Kevin Durand et Peter Macon en primates principaux et Freya Allen en tant que Nova, l’une des dernières humaines, le film promet de montrer comment la cohabitation autrefois paisible entre les humains et les singes a dégénéré.

Les dinosaures et les humains, une cohabitation improbable

Jurassic World : Le Monde d’après tente de montrer une coexistence entre les dinosaures et les humains, un scénario peu plausible. Les prédictions du Dr. Ian Malcom (Jeff Goldblum) sur l’impossibilité de cette coexistence se révèlent vraies lorsque des locustes dévastent les champs et que des dinosaures, y compris des vélociraptors, se reproduisent de manière asexuée et se propagent.

Une coexistence plus réaliste chez les singes

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume propose une histoire plus réaliste, avec les singes devenant l’espèce supérieure grâce à l’intellect et aux capacités physiques que Caesar et d’autres ont conférés aux singes il y a bien longtemps. Le film montre que la cohabitation entre humains et singes, autrefois possible, a abouti à la domination des singes, un scénario beaucoup plus plausible.