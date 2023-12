Jurassic World : 8 minutes cruciales pour redresser la franchise dans le 4ème opus

Il est essentiel que Jurassic World 4 voie le jour. Huit minutes de la franchise offrent une feuille de route pour conclure la série sur une note plus positive que Dominion. Quelle direction pourrait prendre ce dernier volet, à votre avis ?

Tl;dr Jurassic World 4 est nécessaire pour améliorer l’héritage de la franchise.

La qualité de la série Jurassic World a été inégale.

Le court-métrage Battle at Big Rock montre la voie à suivre.

Une mauvaise réception pourrait menacer l’avenir de la franchise.

Le besoin impératif d’un Jurassic World 4

La franchise Jurassic World, bien qu’elle nous ait ramenés dans l’univers fascinant du Jurassic Park, n’a pas su maintenir une qualité constante tout au long de ses films. Son dernier opus, Jurassic World Dominion, n’a pas su répondre aux attentes malgré une promesse alléchante : des dinosaures et des humains cohabitant dans un même espace. Cependant, cette idée n’a pas été aussi bien exploitée qu’espéré, laissant un goût amer aux fans de la franchise.

Perdre le cap, une faute majeure

L’une des principales erreurs de la trilogie Jurassic World est d’avoir perdu de vue le ton et la direction des films originaux. Le récit est devenu de plus en plus flou et absurde, transformant l’excitation des premiers films en une expérience excessive qui a manqué son objectif. Heureusement, les éléments qui ont fait le succès du Jurassic Park original peuvent être retrouvés, et huit minutes du film Jurassic World le prouvent.

Battle at Big Rock, une lueur d’espoir

Le court-métrage de huit minutes de Jurassic World, intitulé Battle at Big Rock, est probablement ce qui s’est fait de mieux dans la franchise ces dernières années. Il sert de rappel à ce qui a fait le succès du film de 1996. Ce court-métrage réussit à mieux exploiter le concept des dinosaures vivant parmi les humains que Jurassic World Dominion, en soulignant l’horreur que pourrait représenter une journée ordinaire dans un tel environnement.

L’avenir de la franchise

Il n’est pas encore certain que Jurassic World 4 verra le jour, mais il le faudrait pour que la franchise puisse maintenir son héritage. Compte tenu de la mauvaise réception de Jurassic World Dominion, ce serait une fin tragique pour la série, même si elle reste rentable. La franchise devrait revenir pour une dernière suite, afin de capitaliser sur les forces de Battle at Big Rock et de rendre hommage au Jurassic Park original.