Les incohérences dans les films Jurassic Park et Jurassic World

Bien que l'adaptation cinématographique Jurassic Park d'Universal Pictures présente certaines incohérences scénaristiques, ses suites ainsi que la trilogie reboot Jurassic World regorgent de moments et de retournements de situation plus que discutables.

Tl;dr Les films Jurassic Park et Jurassic World sont célèbres pour leurs incohérences.

Des questions demeurent sur les capacités physiques des dinosaures et l’aménagement du parc.

Des détails de l’intrigue, comme la survie d’un enfant seul sur une île, sont difficiles à croire.

Un parc de dinosaures pas si idyllique

Adapté du roman éponyme de Michael Crichton, Jurassic Park, sorti en 1993, est devenu un classique du cinéma. Mais en y regardant de plus près, on découvre que le film de Steven Spielberg et ses suites présentent de nombreuses incohérences. Pour mémoire, l’histoire suit un riche homme d’affaires, John Hammond (Richard Attenborough), et une équipe de scientifiques généticiens qui ont créé un parc animalier de dinosaures disparus sur l’île fictive d’Isla Nublar, au large de la côte pacifique de l’Amérique centrale, près du Costa Rica. Lorsqu’un sabotage industriel entraîne une fermeture catastrophique des installations électriques et des mesures de sécurité du parc, un petit groupe de visiteurs, dont les petits-enfants de John Hammond, luttent pour survivre et s’échapper de l’île devenue très dangereuse.

Des dinosaures pas si discrets

Jurassic Park nous présente un parc d’attractions peuplé de dinosaures. Le problème est que certaines scènes font preuve d’une certaine incohérence quant à la géographie du parc et aux capacités physiques de ses occupants. Par exemple, comment le T-Rex, un monstre de plusieurs tonnes, peut-il se déplacer en toute discrétion ? Cette question est d’autant plus pertinente dans The Lost World: Jurassic Park où l’on se demande ce qui est arrivé à l’équipage du navire qui a amené le T-Rex à San Diego.

Des problèmes persistants dans les suites

Malheureusement, ces incohérences ne sont pas corrigées dans les suites et reboots de Jurassic Park. Ainsi, Jurassic World introduit des attractions potentiellement mortelles tandis que Jurassic World: Fallen Kingdom met en scène la survie improbable de ses dinosaures. Enfin, toute l’intrigue de Jurassic Park III s’effrite sous l’examen minutieux du spectateur.

Des questions sans réponses

De nombreuses questions restent sans réponse : comment le T-Rex a-t-il réussi à escalader une clôture de 50 pieds ? Comment a-t-il pu entrer dans le centre des visiteurs sans être détecté ? Comment un enfant de 12 ans a-t-il survécu trois mois seul sur Isla Sorna ? Comment le spinosaure a-t-il pu traverser une porte en acier puis échouer face à une simple porte ? Tous ces mystères contribuent à l’atmosphère unique de la franchise, mais laissent également le spectateur perplexe.