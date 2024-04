The Call of Cthulhu : James Wan partage des indices sur son film H. P. Lovecraft

Le mythe de Cthulhu sera prochainement porté sur le grand écran à travers le film The Call of Cthulhu du réalisateur James Wan.

James Wan s’attaque à l’univers de H. P. Lovecraft

Eminent réalisateur de films d’horreur, James Wan a décidé de s’attaquer à un nouveau défi : une adaptation du célèbre récit The Call of Cthulhu de H. P. Lovecraft. Une tâche qui s’annonce aussi passionnante que périlleuse.

Une approche “hard sell” pour The Call of Cthulhu

D’après les premières informations révélées par Wan dans la dernière édition du magazine Empire, le réalisateur envisage une adaptation fidèle à l’univers de H. P. Lovecraft, avec toute l’étrangeté qu’on lui connaît. Il évoque notamment des villes pleines de “géométrie non-euclidienne” et une créature si terrifiante qu’elle rend fou quiconque la regarde. Cependant, il admet aussi que le projet n’est pas encore sûr de voir le jour, soulignant son approche en tant que “hard sell” :

Nous verrons. Je n’écris même pas pour quelqu’un, en réalité. C’est juste quelque chose qui me passionne. Mais c’est très ésotérique. Ce sera difficile à vendre…

Cette approche, certes ambitieuse, pourrait s’avérer difficile à vendre à un grand studio, compte tenu de la nature psychologiquement horrifique et énigmatique de l’histoire originale de H. P. Lovecraft.

Les éléments en faveur du projet

Malgré cela, plusieurs éléments pourraient jouer en faveur de James Wan. Le premier est la récente vague de succès des adaptations directes ou inspirées de l’œuvre de Lovecraft, comme Color Out of Space avec Nicolas Cage, ou encore Suitable Flesh prévu pour 2023.

De plus, certaines grandes productions ont récemment connu un franc succès avec des projets plus ésotériques et grandioses, à l’image de la duologie Dune de Denis Villeneuve. Avec les relations passées de James Wan avec Warner Bros. Discovery, notamment grâce aux films Aquaman et The Conjuring Universe, il pourrait très bien réitérer l’expérience pour réaliser son adaptation de The Call of Cthulhu.