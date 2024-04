Un film Marvel, précurseur de Deadpool & Wolverine, débarque bientôt sur Disney+

Juste à temps pour la sortie de Deadpool & Wolverine au cinéma, un film Marvel vieux de 21 ans arrive sur la plateforme de streaming Disney+ pour préparer l'événement de crossover de la Phase 5 du MCU.

Une plongée nostalgique dans l’univers Marvel

Alors que le nouveau film Deadpool & Wolverine se prépare à débarquer sur nos écrans, Disney+ joue la carte de la nostalgie en ajoutant à son catalogue un film Marvel de 21 ans. Cette arrivée tombe à point nommé pour préparer le public à un événement crossover de la Phase 5 du MCU.

Un retour aux sources pour “Deadpool & Wolverine”

Deadpool & Wolverine, réalisé par Shawn Levy, promet de réunir deux des personnages les plus emblématiques des X-Men. Mais il ne s’arrête pas là : le film promet également de faire revenir divers héros et méchants qui ont été absents des films Marvel en live-action pendant longtemps. Des personnages comme Lady Deathstrike, Toad et Azazel feront leur grand retour.

Daredevil fait son entrée sur Disney+

En avril dernier, Disney a annoncé officiellement l’arrivée de divers titres sur Disney+ en mai 2024. Parmi eux, le film Daredevil de 2003 avec Ben Affleck sera disponible sur la plateforme dès le mercredi 1er mai. L’arrivée de Daredevil coïncide avec la sortie de l’épisode 8 de X-Men ’97, intitulé Tolerance is Extinction – Part 1.

Le retour de Jennifer Garner en Elektra

Jennifer Garner reprendra son rôle d’Elektra Natchios, qu’elle a d’abord joué dans Daredevil en 2003. Son personnage, qui a été confirmé dès le début pour apparaître dans Deadpool & Wolverine, pourrait être celui d’une variante d’Elektra qui n’est pas morte pendant les événements de Daredevil ou qui a réussi à tuer Daredevil en représailles de la mort de son père.