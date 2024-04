Toy Story 5 doit rétablir une règle de la franchise ignorée par les suites

Bien que les films Toy Story ne soient pas soumis à mes règles de création d'univers, la franchise de Disney et Pixar s'est progressivement écartée de sa légende originelle.

Un retour aux sources pour Toy Story 5

La série de films Toy Story de Pixar a su nous enchanter depuis sa première sortie en 1995. Cependant, au fil des épisodes, on note une déviation progressive de son lore original. Un constat qui donne au cinquième volet de la saga, attendu pour le 19 juin 2026, l’opportunité de renouer avec les fondamentaux.

Un univers simplifié, mais négligé

L’univers de Toy Story est relativement simple. Woody, Buzz et tous les autres jouets ont pour règle non dite de dissimuler leur vivacité en présence d’humains. Pourtant, au fil des épisodes, cette règle semble être prise à la légère, notamment dans les deux derniers volets. Les situations où les protagonistes risquent d’être découverts bougent et parlent en présence d’humains se multiplient. Par exemple, dans Toy Story 2, la scène des cônes de signalisation pourrait avoir révélé leur secret, un risque qui devient de plus en plus prononcé dans les troisième et quatrième opus.

Un cinquième volet pour corriger le tir

Le cinquième film de la série a l’opportunité de ramener Toy Story à ses origines. Il est temps de revenir à la prudence qui caractérisait les jouets dans le premier film. Bien qu’il ne soit pas réaliste que les jouets feignent toujours l’inanimité dès qu’un humain est à proximité, le cinquième film peut trouver un équilibre entre ce que le premier film a établi et ce dont les suites se sont écartées. Il est temps que Pixar montre qu’il joue selon ses propres règles.