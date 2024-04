The Christmas Pig : une adaptation au cinéma du livre pour enfants de J. K. Rowling

Un film basé sur The Christmas Pig, le roman jeunesse de l'autrice britannique J. K. Rowling, est en développement.

J. K. Rowling retourne au cinéma sans Harry Potter

Une nouvelle adaptation d’un livre de J. K. Rowling est actuellement à l’étape initiale de développement. Cette nouvelle n’est pas sans surprise, étant donné que l’autrice britannique est principalement connue pour la série de sept livres Harry Potter, dont les adaptations cinématographiques ont été largement réussies. Par ailleurs, une adaptation télévisée de Harry Potter est actuellement en cours de production par HBO.

Un film pour The Christmas Pig

Selon Variety, le livre en question est The Christmas Pig, un livre pour enfants de J. K. Rowling. Le projet est encore à un stade de développement assez précoce, à tel point qu’il n’a pas encore de société de production ni de distributeur. Aucun casting n’a été annoncé pour le moment et les représentants de J. K. Rowling n’ont pas souhaité commenter l’information.

Controverse autour de J. K. Rowling

La controverse entourant J. K. Rowling a été alimentée par plusieurs facteurs. D’une part, elle a tenté de retcon certains éléments de la série Harry Potter pour la rendre plus diverse et inclusive. D’autre part, l’auteure s’est opposée à la communauté transgenre dans sa vie personnelle. Plus récemment, elle a critiqué ouvertement les acteurs de Harry Potter, Daniel Radcliffe et Emma Watson, pour leur soutien aux droits transgenres.

Des films mal accueillis par la critique

Les films récents de l’univers Harry Potter ont reçu des critiques négatives. Le plus récent, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, a obtenu un faible score de 46% sur Rotten Tomatoes. Le film précédent a fait encore pire avec un score de 36%. Deux suites de Fantastic Beasts étaient prévues, mais leur avenir semble incertain compte tenu de la mauvaise réception des deux films précédents.