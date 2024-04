Henry Cavill se prononce sincèrement sur la possibilité d’incarner James Bond

Henry Cavill a franchement évoqué ses perspectives d'être choisi comme le prochain James Bond après le départ de Daniel Craig de la franchise en 2021. Pensez-vous qu'il serait un bon choix pour reprendre le rôle de 007 ?

Tl;dr Henry Cavill peut être le prochain James Bond.

Il a été un choix préféré pour remplacer Daniel Craig.

Aucune annonce officielle n’a été faite sur le casting.

Le rôle pourrait être déjà attribué à Aaron Taylor-Johnson.

Henry Cavill, le suivant sur la liste pour incarner James Bond ?

L’acteur britannique Henry Cavill, bien connu pour son rôle de Superman, est pressenti pour incarner le prochain James Bond. Ce personnage emblématique, créé par Ian Fleming, est un élément incontournable du paysage cinématographique d’action. Depuis le départ de Daniel Craig en 2021, le rôle est vacant et Cavill est l’un des favoris pour le reprendre.

Quelles sont les chances de Cavill d’obtenir le rôle ?

Lors d’une récente interview sur The Rich Eisen Show, Cavill, promouvant sa nouvelle collaboration avec Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, a été interrogé sur ses chances de prendre la relève de Craig dans le prochain Bond 26. Dans sa réponse, Cavill a laissé entendre qu’il n’écartait pas la possibilité de jouer le rôle et a également souligné comment son personnage dans The Ministry of Ungentlemanly Warfare a inspiré la création de 007 par Fleming.

Cavill:

“Je n’en sais rien. Je me base uniquement sur les rumeurs. Peut-être que je suis maintenant trop vieux, ou peut-être pas. C’est à Barbara Broccoli et Mike Wilson de décider.” Eisen:

“Enfin, vous jouez le personnage qui a inspiré Bond.” Cavill:

“Oui, ça semble être un bon premier pas, non?”

Pourquoi Cavill pourrait ne pas décrocher le rôle de 007 ?

Cavill, qui avait été finaliste pour le rôle de Bond avant que Craig ne l’obtienne, pourrait être jugé aujourd’hui trop âgé pour le rôle. De plus, le fait qu’il ait récemment joué un espion semblable à 007 dans Argylle, un film d’action qui a été un échec critique et commercial, pourrait jouer en sa défaveur. Enfin, selon des rumeurs non confirmées, le rôle aurait déjà été attribué à Aaron Taylor-Johnson.