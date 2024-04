Jurassic World 4 : l’étoile montante de Bridgerton aux côtés de Scarlett Johansson ?

Jonathan Bailey, la star de la série télévisée Bridgerton, est le dernier acteur en discussion avec Amblin Entertainment pour rejoindre le casting de Jurassic World 4.

L’acteur britannique Jonathan Bailey, révélé par la série à succès Bridgerton sur la plateforme de streaming Netflix, est en pourparlers avec Amblin Entertainment pour intégrer le casting du prochain volet de la franchise Jurassic World, prévu pour 2025.

